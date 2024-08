Festa do Livro da USP São Carlos: Um exemplo

Crédito: Divulgação

Aquilo que começou por ser uma mera feira de livros há alguns anos atrás, sem muitas pretensões de evoluir, principalmente em termos de manifestações editoriais, culturais e/ou sociais, e enclausurada nos limites do Campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo, foi desabrochando ao longo dos últimos 6 ou 7 anos, acabando por se transformar, inegavelmente, numa das maiores – senão a maior – manifestação cultural da cidade de São Carlos e região, onde os livros deixaram de ser apenas produtos atrativos para venda. A “feira” do livro, que timidamente era erguida na USP de São Carlos, passou a ser a “Festa do Livro da USP São Carlos”, escancarando as portas da Universidade para a participação da sociedade naquilo que podemos chamar de um convívio social de grande impacto, onde a cultura, através das suas mais variadas vertentes, passou a atrair autores, editores e artistas, “contaminando” a participação popular. Amanhã, sábado (24), é o último dia da 9ª edição da “Festa do Livro da USP São Carlos”: confesso que já estou com saudades de ver o numeroso público deambulando por entre as bancas das editoras, folheando (respirando) livros na tentativa de encontrar “aquela” publicação cujo tema era há tanto tempo procurado. E, nessa procura, valeram os intervalos preciosos para sentar e ouvir histórias e testemunhos de escritores de primeira linha, como Fernando Mitre, Ignácio de Loyola Brandão, Marcia Tiburi e Cesar Calejon, entre outros. Com horários bem definidos diariamente, as atrações musicais marcaram um ritmo que se tornou apanágio desta Festa do Livro, abrilhantando ainda mais o evento: Coral da USP (sempre extraordinário), Bateria do CAASO, Forró Trio Mana Flor e o Flashback do Vinil78 foram algumas das atrações que fizeram “bater o pezinho” de muita boa gente, de várias idades. Amanhã, sábado, é o dia da programação infanto-juvenil, com muitas novidades que não vou contar aqui para não quebrar a surpresa. Por último, gostaria de salientar nestas poucas linhas a participação de escritores de São Carlos e região, que estiveram congregados, juntos com suas publicações, na banca dedicada à Academia Literária de São Carlos (ALSCar), justificando e marcando a importância que tem um escritor de nossa cidade não só neste evento, como também para a comunidade e para a cultura em geral. E, essa presença é necessária, quase obrigatória não só nesta “Festa do Livro” como em outras onde o livro se faça presente. Poderia elencar aqui dezenas de justificativas para essa representação, contudo, vou apenas mencionar três que norteiam a defesa dessa presença. Em primeiro lugar, um escritor de nossa cidade desempenha um papel crucial na preservação e transmissão das tradições, histórias e valores de nossa comunidade, sendo que ao escrever sobre a vida local ele mantém vivas as memórias coletivas e ajuda a preservar a identidade cultural de uma região. A segunda justificativa é que a presença dos escritores de São Carlos é um porta-voz de suas comunidades, trazendo à tona questões sociais, políticas e culturais que podem ser negligenciadas por vozes de fora. Daí que eles sejam elementos essenciais para chamar a atenção de todos nós para problemas locais e estimular a discussão e o engajamento dentro da própria comunidade. Por último, os escritores de nossa cidade contribuem decisivamente para a diversidade da literatura, oferecendo narrativas que refletem a variedade de experiências humanas e isso enriquece o panorama literário ao trazer novas vozes e perspectivas que podem ser desconhecidas para um público mais amplo. No meu entendimento, um escritor, que pode ser de São Carlos ou de qualquer outra cidade, não apenas contribui para a literatura, mas também desempenha um papel vital na valorização e manutenção da cultura, identidade e coesão social de sua comunidade. Que muitas “Festas dos Livros” aconteçam sempre com a presença de nossos autores de São Carlos e região. Parabéns à organização da “9ª Festa do Livro da USP São Carlos” por tudo que ofertou!

