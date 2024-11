Estudo mostra que idade mínima para se aposentar pode chegar a 78 anos em 2060

Caso as regras de concessão de aposentadorias e pensões não sejam alteradas, o Brasil poderá precisar estabelecer uma idade mínima de 72 anos para aposentadoria em 2040 e 78 anos em 2060, de acordo com estudo do Banco Mundial. A pesquisa mostra que essas mudanças são essenciais para manter a razão de dependência dos idosos - a proporção de pessoas em idade de se aposentar em relação à população economicamente ativa - no nível atual. Segundo o levantamento, seria inviável compensar o envelhecimento da população a médio e longo prazo apenas com o aumento da idade de aposentadoria, o que demandará outras reformas. Em 2019, a reforma da previdência já havia fixado a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens.

Por isso, a Ambec - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos mantém uma equipe de apoio jurídico para auxiliar nas questões relativas a benefícios do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). “Com tantas necessidades de modificações sendo apontadas, precisamos nos manter atualizados para defender os interesses dos beneficiários do INSS e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados”, conta o presidente da associação, Marilisa Moran Garcia

Além disso, o estudo aponta que o Brasil "alcançou uma cobertura quase universal de benefícios para idosos por meio de uma combinação de planos de previdência contributivos, semi-contributivos e não-contributivos. No entanto, este pacote abrangente de benefícios tem um custo elevado".

Em 2019, o sistema previdenciário representou 12,7% do PIB do país, sendo que, em 2020, apenas 56% da população ativa no Brasil contribuiu pelo menos uma vez para o Regime Geral da Previdência Social. Vale lembrar que a expectativa do brasileiro chegou a 76,4 anos de acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 2023. Os dados também mostraram que as expectativas de vida no país, para quem nasceu em 2023, são de 79,7 anos para as mulheres e de 73,1 anos para os homens.

O IBGE também divulgou dados revisados para a expectativa de vida referentes a anos anteriores. De acordo com o IBGE, em 2019, um ano antes da pandemia de covid-19, por exemplo, a estimativa era de 76,2 anos, de acordo com os dados revisados pelo instituto.

