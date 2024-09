Em São Carlos - Cientista alerta para consequências de mudanças climáticas severas

O Campus USP de São Carlos recebeu entre os dias 17 e 23 deste mês a visita de um dos mais renomados cientistas na área de engenharia de cristais, que permaneceu entre nós para a realização de um minicurso sobre essa área do conhecimento. Mike Zaworotko, da Universidade de Limerick (Irlanda), tem-se destacado desde 1990 nos aspectos fundamentais e aplicados da engenharia de cristais. Atualmente, seu maior interesse se situa em materiais metal-orgânicos (MOMs), especialmente fisissorventes microporosos e ultramicroporosos, bem como em materiais farmacêuticos multicomponentes (MPMs), como cocristais. No seu minicurso, embora tenha introduzido temas que já são conhecidos e suficientemente divulgados na literatura, o visitante teve a oportunidade de endereçar aos participantes várias realidades e circunstâncias atuais rumo a um novo entendimento e atuação, tendo em vistas as alterações climáticas que se intensificaram recentemente e que continuam a pautar as preocupações e agendas dos cientistas em todo o mundo. O Dr. Zaworotko junta-se, assim, a um seleto número de cientistas cujas preocupações se centralizam em vários desafios globais, como, por exemplo, a captura de carbono, purificação de água, energias renováveis e melhores fármacos. Membro da Royal Society of Chemistry, da Learned Society of Wales e do Institute of Chemistry of Ireland e da Royal Irish Academy, Mike Zaworotko considera ultrapassado o entendimento de que a engenharia de cristais é uma área multidisciplinar da química e da ciência dos materiais que envolve o design e a síntese de estruturas cristalinas com propriedades específicas. Para ele, o mais importante é a aplicação de todos os conceitos. Com o passar dos anos foram descobertas novas propriedades nos cristais, nunca antes detectadas, sendo que para Zaworotko aquilo que se pretende é descobrir materiais com melhores propriedades e que sejam mais baratos. Ou seja, uma ciência mais ambiciosa que se sustente em novas tecnologias para aplicações robustas com desenvolvimentos sustentáveis, como, por exemplo, na área farmacêutica ou na de materiais porosos, e que promova uma verdadeira revolução no conhecimento. O cientista irlandês sublinha que a teoria ficou para trás, sendo que o caminho que agora se percorre é no sentido de que em algum momento no futuro existam modelos pré-determinados nas propriedades estruturais dos materiais, embora confesse que ainda estamos longe desse momento. Contudo, ele afirma que quando a ciência chegar nessa meta a engenharia de cristais conseguirá fazer melhores fármacos, materiais inovadores para a captação de carbono, novas energias renováveis e, acima de tudo, a existência de água pura em quantidade suficiente para a humanidade”. Na conversa que mantive com ele, Zaworotko afirmou que não é mais uma expectativa dos cientistas para conseguir tudo isso, mas sim uma obrigação de se chegar lá rapidamente, tendo em vistas as rápidas e severas mudanças climáticas que se têm observado. As características climáticas mudaram num curto espaço de tempo, com as temperaturas a subirem em cerca de 1,5º em muitas partes do mundo, em pouco tempo. O cientista deu como exemplos a Europa, que tem vindo a ser castigada com essas mudanças, atendendo a que as condições atmosféricas vêm agora de África e não do Atlântico Norte, como era usual desde já centenas de anos atrás. Inundações na Polônia – nunca antes vistas -, temperaturas de mais de 36º na Itália - nunca antes observadas, foram apenas dois exemplos apontados pelo cientista. Em seu entendimento, o cientista acha que as pessoas pensam que estas afirmações são um exagero, mas o certo é que se as temperaturas continuarem a aumentar nos próximos cinco anos, haverá possibilidade do clima ficar fora de controle. Para Zaworotko “Isso pode não acontecer, mas existe essa forte possibilidade e não será no tempo dos meus filhos ou dos meus netos, mas sim ainda no meu tempo de vida; e isso suscita um grande problema que poderá ser irreversível”.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

