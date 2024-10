Em Portugal – “No Dia de São Martinho (11/11), pão, castanhas e vinho”

Crédito: Divulgação

No dia 11 de novembro é assinalado em todo o território de Portugal o “Dia de São Martinho” e com ele o consumo das castanhas portuguesas.

“No Dia de São Martinho, pão, castanhas e vinho” ou “no dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho” são dois dos ditados populares verbalizados todos os anos, no outono português, associados às tradições da castanha. No entanto, para perceber de onde vêm estas tradições é preciso recuar no tempo, até o século IV.

O “Dia de São Martinho” foi instituído em honra a Martinho, um soldado romano que nasceu na Hungria, por volta do ano 316, que fundou um mosteiro em Tours (França) e do qual se tornou bispo.

A história conta como São Martinho dividiu a sua capa do uniforme com um mendigo, num dia de chuva, levando a que nesse momento despontasse o sol e desaparecessem as nuvens, uma história que está associada ao chamado “Verão de São Martinho”, um período de bom tempo que habitualmente acontece por esta altura, todos os anos em Portugal.

Em Portugal, a tradição manda comer castanhas assadas acompanhadas de água-pé ou jeropiga, mas em outros países as castanhas não fazem parte deste dia. Por exemplo, em Espanha, faz-se a matança do porco; na Alemanha, a tradição passa por fogueiras, doces e vinho quente; na Itália faz-se também a prova do vinho novo e na Croácia as uvas são batizadas.

A ligação entre o São Martinho e as castanhas, em Portugal, terá vindo da tradição do magusto de “Todos os Santos”, celebrado a 1 de novembro, onde, nesta data, era habitual, especialmente no norte do país, recordar os amigos e familiares falecidos (finados) ao redor de uma fogueira e com uma mesa onde não faltavam as castanhas, para que os espíritos dos que tinham deixado a família pudessem apreciar o aconchego das chamas e as iguarias espalhadas nas mesas.

Em Portugal, a passagem ao calendário gregoriano, em 1582, retirou 10 dias ao calendário anteriormente instituído. Os dias foram retirados do mês de outubro, o que levou a que o magusto de 1 de novembro passasse a ser celebrado a 11 de novembro, dia que foi mais tarde atribuído a São Martinho de Tours.

Em finais de outubro, os “ouriços” começam a cair dos castanheiros, deixando à mostra as apetecíveis castanhas. Da mesma forma, o vinho-novo, nascido das uvas colhidas no final do verão, está pronto para ser provado. A abundância de castanha e vinho nesta época do ano, em especial no centro e norte de Portugal, e a sua longa tradição na mesa dos portugueses, foi quanto bastou para enraizar a tradição das castanhas e vinho no São Martinho.

Em termos culinários, as castanhas de “São Martinho” podem ser confeccionadas de duas formas – assadas ou cozidas.

A castanha assada é muito fácil de fazer, bastando, para isso, utilizar 1Kg de castanhas e sal grosso. Como preparar? Dê dois golpes em cruz em cada uma das castanhas e disponha-as numa assadeira de ir ao forno. Coloque sal em boa quantidade sobre as castanhas e leve ao forno bem quente até as assar. Quando o interior das castanhas estiver visível por entre os cortes, deixe ficar no forno por mais dois ou três minutos e pronto! Simples!

Já para fazer castanhas cozidas, reúna 1Kg de castanhas, 4 paus de canela, 4 colheres de sopa com açúcar, um pacote de erva-doce em grão e sal grosso. Como preparar? Dê um golpe a meio das castanhas e coloque-as numa panela, juntamente com os paus de canela, o açúcar e cubra tudo com água. As castanhas ficam cozidas quando a casca se começa a abrir. Nessa altura, junte um terço do pacote da erva doce e prove uma castanha para ver se está mesmo cozida. Apague o lume e tempere com sal grosso. Aguarde dois ou três minutos, leve-as novamente ao lume, por mais 2 ou 3 minutos. Por fim, escorra a água e sirva-as com um bom vinho tinto (particularmente uso vinhos das regiões do Alentejo ou do Douro). Feliz “Dia de São Martinho”!

