Congresso de Podologia começa neste sábado (27); organização é do Grupo de Óptica com apoio do CEPOF

Participantes do Congresso de Podologia do Ano 2023 - Crédito: divulgação

Na edição de 2024, o Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP realizará nos dias 27, 28 e 29 deste mês de Julho, contando com o apoio do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica” (CEPOF), a 9ª Edição do “Congresso de Podologia”, um evento dedicado a área da saúde, e em especial da podologia, onde novas tecnologias e protocolos estarão sendo apresentados.

A coordenação do evento está a cargo do pesquisador e membro do Grupo de Óptica - CEPOF – INCT – IFSC – USP, Dr. Eduardo de Aquino Junior, que sempre destacou a importância do mesmo em suas edições.

O pesquisador Dr. Eduardo de Aquino Jr, explicou a assessoria de comunicação do IFSC-USP, o seguinte: “Este ano estamos concretizando este congresso com três dias de duração. O primeiro será um dia dedicado à realização de minicursos, onde iremos abordar temas como processos de cicatrização e tratamento de dor com laser, sendo que a ideia é que se possa desenvolver o tema em uma hora e meia, ao invés de uma palestra de somente 50 minutos. Já nos dias 28 e 29 – domingo e segunda-feira – iremos entrar propriamente no congresso, com palestra de 50 minutos e a exposição de casos clínicos dos profissionais, entre outros temas”, explicou o pesquisador.

O coordenador do Grupo de Óptica – INCT – CEPOF - IFSC -USP , Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, explicou: “O caso da podologia é uma dessas apostas. Nós desenvolvemos ao longo dos anos técnicas que permitem combater, por exemplo, a onicomicose, processos de cicatrização e de descontaminação de feridas, além de outras doenças localizadas nos pés, através de técnicas de laser. Realizar um evento onde temos a oportunidade de expor tudo isso aos profissionais, eles têm a chance de ouvir diretamente dos cientistas que desenvolveram essas tecnologias, aprofundando os seus conhecimentos. Isso torna os nossos desenvolvimentos mais próximos das classes profissionais que são usuárias dessas tecnologias”, finalizou Bagnato.

Fontes: Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC – USP; Dr. Eduardo de Aquino Junior – Pesquisador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP ; e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP.

