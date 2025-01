Coluna "Conexões": Novo tratamento para feridas crônicas

Iniciamos hoje mais uma coluna no “Portal São Carlos Agora”, que tem o objetivo de levar até os nossos leitores diversas notícias relativas à sociedade, de um modo geral, e particularmente nas áreas de educação, tecnologia, inovação, ciência e formação de jovens.

Através de um formato audiovisual, o conteúdo desta coluna intitulada “Conexões” conta com diversos convidados que atuam nas áreas acima citadas e que através de suas formações e experiências irão contribuir para a difusão de novos conceitos e no esclarecimento de dúvidas sobre temas diversos que fazem parte do cotidiano da sociedade, principalmente sobre saúde pública, etc..

Hoje, o tema proposto é sobre um novo tratamento de feridas crônicas que está sendo realizado através de uma parceria entre o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, tendo como entrevistada a pesquisadora Drª Fernanda Mansano Carbinatto.

Este é, certamente, um tema importante, já que se estima que entre 1% a 2% da população mundial esteja afetada por algum tipo de ferida crônica, com variações nessas porcentagens, dependendo da região, idade e presença de comorbidades como diabetes e doenças vasculares.

Assista a esta entrevista, clicando no link - https://www.youtube.com/watch?v=O4BxCzvI3v8&list=PLmHytbcpAS6etrHv3Fsx4MdhrNb-FgtqZ&index=2