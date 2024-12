CEPOF do IFSC-USP: Um ano de realizações técnico científicas

Chegamos ao final de mais um ano. Tivemos ao longo deste ano um número enorme de acontecimentos. Grandes pessoas se foram e deixaram grandes legados para nós, um enorme número de crianças nasceu para nos dar esperança de uma humanidade melhor, pessoas desiquilibradas mataram e prejudicaram inocentes. Em um lugar especial de São Carlos, mais de 120 pessoas trabalharam o tempo todo para avançar o conhecimento e gerar, com ciências, soluções para diversos desafios da humanidade além de diversas inovações que avançaram a econômica do país. Este lugar é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do IFSC -USP, coordenado pelo Prof. Vanderlei Bagnato. Segundo os pesquisadores do Centro, o ano foi especial em diversos aspectos. Primeiro, a Universidade de São Paulo transformou o Centro em um dos Centro de Excelência da USP que segundo os pesquisadores, é uma forma de avançarmos com a continuidade de um centro com mais de 20 laboratórios e oficinas que deve agora tornar-se ainda mais relevante. Tornando um Centro e tendo seu próprio prédio, as instalações poderão ser expandidas abrigando ainda mais laboratórios e pessoas. “Esta conquista nos da a oportunidade de na apenas fazermos mais do que fazemos e fazer mais daquilo que ainda não fazemos e que deveríamos estar fazendo em prol do avanço da ciência e da tecnologia “diz Bagnato. Os pesquisadores do Centro têm muito a comemorar neste ano. As pesquisas em física atômica com átomos frios e relógios atômicos produziram resultados inéditos, desde aplicativos de interação átomos -luz para construção de sensores até a geração de novos entendimentos do fenômeno de turbulência, feito agora com fluidos quânticos. Na área de fabricação de nanoestruturas, avanços consideráveis de como tais estruturas interagem com a luz poderão gerar enormes avanços. Mas foi em Biofotonica onde os avanços se mostraram mais pronunciados e relevantes para a sociedade. As técnicas de tratamento de câncer e de doenças crônicas utilizando aplicações de luz e foto reações chegaram a sociedade de uma forma extraordinária. O tratamento de câncer de pele desenvolvido pelo Centro, demonstrou altíssima eficiência, e foi adotado pelo SUS por representar avanços com segurança e com enormes vantagens econômicas. Pela primeira vez algo feito nas universidades chegam ao SUS desta forma. O impacto social que isto poderá trazer é sem dúvida enorme. As técnicas fotônicas também contribuíram para o tratamento das doenças crônicas com Parkinson, Artrites e Fibromialgia. Com equipamentos desenvolvidos em parceria com empresas locais, as metodologias introduziram alternativas e esperança para as pessoas que sofrem com estas doenças crônicas. “Uma das coisas mais importantes que fizemos ao longo deste ano foi formar novos pesquisadores através das diversas teses defendidas e geração de dezenas de mesteres e doutores” diz Bagnato. Em parceria com o programa de Biotecnologia da UFSCAR, problemas relevantes foram atacados e novas soluções propostas. O Centro concluiu este ano mais de 15 projetos de desenvolvimento tecnológicos em parcerias com empresas, através da Unidade EMBRAPII abrigada dentro do Centro e com inúmeros parceiros. Um fato merece atenção neste ano, os pesquisadores do CEPOF pertencentes a EESC-USP, foram contemplados com um projeto para a construção do primeiro Centro de Treinamento em Robótica e Humanoides em São Carlos. Financiado pela Petrobras e Embrapii, o Centro de Robótica será referência nacional devendo promover o grande avanço da robótica combinada com a saúde humana, ambiental e animal. O Coordenador do Centro, Prof. Marcelo Becker tem certeza que este será um diferencial da USP de São Carlos nopanorama Brasileiro. Além de tudo isto, os pesquisadores do Centro têm se empenhado para montarem uma sólida relação internacional com diversas instituições de grande desempenho mundial com quem parcerias importantes serão realizadas.

As realizações são muitas, mas o desejo de sempre progredir e avançar é ainda maior para os pesquisadores do CEPIX-CEPOF da USP São Carlos. A relevância social, cientifica e econômica do grupo espera ser ainda mais marcante em 2025.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP – Membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF -INCT – Grupo de Óptica - IFSC – USP