CEPOF completa 23 anos com relevantes trabalhos dedicados ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação e da difusão científica

O CEPOF – IFSC -USP teve seu início no dia 01 de outubro de 2000, com inúmeros desafios científicos, e com a criação de linhas de pesquisas e muito trabalho, seus resultados alcançariam destaque e reconhecimentos, que nos dias atuais traduzem benefícios diretos para toda sociedade, a exemplo da área da biofotônica , da física atômica, da oftalmologia, dentre outras, que deram suporte e condições para o nascimento de diversas empresas de alta tecnologia.

Vários são os dedicados pesquisadores que compõe o seleto grupo do CEPOF, lembrando dos Profs. Vanderlei Salvador Bagnato, Euclydes Marega Junior, Sebastião Pratavieira, Cristina Kurachi, Daniel Varela Magalhães, Francisco Gontijo Guimarães e Natália Inada, e tantos outros pesquisadores, que unidos dão condições do grupo desenvolver os trabalhos científicos, e as ações de difusão científica do CEPOF, somados a outros importantes pesquisadores de renomadas instituições parceiras de ensino, pesquisa e inovação, que fazem parte deste incansável trabalho.

Acreditar nos “jovens pesquisadores” e dar a oportunidade deles crescerem na ciência, independente da sua nacionalidade, faz parte das oportunidades que o CEPOF – IFSC – USP proporciona e tem em sua cultura e objetivos, além da nobre missão que destacaremos a seguir.

Mas para resumir tantas realizações nestes 23 anos de existência, e todos que contribuíram e contribuem para o CEPOF existir, essa matéria seria pouco, e os relatos insuficientes, pois renomados nomes do meio acadêmico e científico estiveram e estão aqui, a exemplo o Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza, que também ajudou a formar o Grupo de Óptica.

A FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, acertou neste trabalho de criação dos CEPIDs , onde o CEPOF faz parte desta importante proposta, sendo: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) apoia 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) que têm como missão desenvolver investigação fundamental ou aplicada, focada em temas específicos; contribuir ativamente para a inovação por meio de transferência de tecnologia; e oferecer atividades de extensão voltadas para o ensino fundamental e médio e para o público em geral. O programa CEPID foi iniciado pela FAPESP em 2000, com suporte a 11 Centros de pesquisa de 2001 até 2013. Em 2011, foi anunciada uma segunda chamada de propostas, que deu origem aos 17 CEPIDs atualmente apoiados.

Incansáveis e dedicados trabalhadores da ciência ! Assim destacamos, com esses predicativos( Incansáveis e dedicados) que poderiam ser usados simbolicamente , sobre a equipe do CEPOF – IFSC – USP. E desta forma o Brasil destaca-se no mundo, na fronteira do conhecimento, ajudando o planeta e a humanidade a seguir em frente com segurança e justiça social.

Sejam bem vindos ao CENTRO DE PESQUISA EM ÓPTICA E FOTÔNICA ! Saiba Mais: https://www.ifsc.usp.br/cepof/

Fontes: https://cepid.fapesp.br; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP

O reconhecido e conhecido Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) está localizado nas dependências do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Universidade de São Paulo (USP), e tem como coordenador o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e um amplo e capacitado grupo de pesquisadores, colaboradores, equipe de apoio, técnicos, e vários laboratórios de pesquisas, de onde foram realizadas inúmeras e relevantes pesquisas para o Brasil, com reconhecimento nacional e internacional.