23 Out 2024

23 Out 2024

Coluna Bastidores da Política

Entressafra 1

2024 não terminou e para chegarmos a 2025 ainda teremos mais pouco mais de 80 dias pela frente. Até lá muitas perguntas ficarão sem respostas. Mas o aperto de cinto financeiro é líquido e certo.

Entressafra 2’

O que não falta neste momento é vereador não reeleito se colocando “á disposição” do novo governo. Afinal, ficar sem o salário de parlamentar e sem um cargo para a atuação política é algo muito complicado para os políticos.

Pimenta neles

Enquanto isso, João Muller, a quem Netto Donato chama de “braço direito”, voltou a produzir a sua famosa pimenta dedo de moça. O moço, além de gerar o plano de governo de Netto, também se destaca como “pimenteiro”.

Missão 1

Enquanto não termina o Governo Airton e não começa o Governo Netto, ocorre o famoso processo de transição. Como Airton já passou o boné para Netto, tudo fica muito mais fácil.

Missão 2

Por falar nisso, as equipes de transição vão se reunir pela primeira vez nesta quinta-feira, às 14h, na sede da Secretaria Municipal da Fazenda, no Paço Municipal. Temas como previsão de gastos e arrecadação, pessoal, obras e projetos e etc estarão entre os temas debatidos.

Coração de mãe 1

Nos bastidores dizem que para abrigar todas as lideranças que o apoiaram, Netto Donatto terá que fazer um governo “coração de mãe”. Mas como disse o filósofo contemporâneo Airton Garcia, “na campanha eleitoral é peneira grossa, mas no governo é peneira fina”.

Coração de mãe 2

Seguindo a premissa de Airton não precisamos da Mãe Dinah para prever que muita gente ficará insatisfeita. Assim, Netto, para fazer um governo austero e eficiente, terá que conviver com o chamado “fogo amigo”.

Oposição 1

Pelos lados da oposição, existem duas situações totalmente distintas. Mário Casale jura que não é “Mauricinho” e que não vai se enfiar na empresa da família até 2028. O moço promete fazer uma oposição inteligente à direita ao governo de Netto para tentar vencê-lo no próximo pleito.

Oposição 2

Pelos lados da esquerda a pancada foi bastante dolorosa! A vitória acachapante que Netto impôs a Newton Lima deixou o PT e a esquerda desnorteados na cidade. A pancada foi muito feia e ainda vai levar tempo para este pessoal entender o que aconteceu.



Parrelândia

Porém, o maior feito político destas eleições na região foi a vitória de Ronaldo Venturi (PSD) em Ibaté. Nem mesmo nos seus piores pesadelos o até então imbatível Zé Parrella sonhava em perder para Venturi.

Ressurreição

Em Porto Ferreira, o Clã Braga, após 8 anos fora do poder provou ter “ressuscitado”. Além de André Braga (PL) ter sido eleito prefeito depois de 20 anos, ainda elegeu sua irmã e também ex-prefeita Renata Braga como a vereadora mais votada na cidade, com mais de 2.000 votos.

Centro de Convenções 1

Embora muita gente não saiba, o Centro de Convenções da USP, que fica no campus 2 de São Carlos está concluído. Tanto está que no último sábado recebeu milhares de pessoas na Feira de Ciências Regional que envolveu todas as escolas estaduais da região.

Centro de Convenções

Marcaram presença no evento o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral (PODEMOS), a dirigente regional de Ensino da SEDUSC, Débora Gonzales Costa Blanco e outras autoridades.

Ponto negativo

O ponto negativo do grande evento foi a fala d’água. Por volta do meio dia os banheiros tiveram que ser interditados.

Obrigado pela atenção! Se você gostou da coluna indique aos amigos. Se não gostou indique aos inimigos...

Até quarta-feira que vem!!!

