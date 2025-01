Aposentadoria em 2025: entenda as mudanças

patriciazani -

A aposentadoria é um dos momentos mais esperados da vida, mas você sabia que as regras podem mudar de forma significativa, impactando diretamente o seu planejamento?

Em 2025, algumas regras de aposentadoria modificaram-se, especialmente para quem já estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da Reforma da Previdência de 2019.

Se você se preocupa com o futuro e deseja garantir uma aposentadoria tranquila, é fundamental entender como essas mudanças podem afetar o seu caso específico. Vamos direto ao ponto: veja o que muda nas regras de transição e como isso pode impactar a sua aposentadoria.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de Pontos

A grande mudança em 2025 envolve a soma do tempo de contribuição e da idade. Para a aposentadoria por tempo de contribuição nessa regra, não há exigência de idade mínima, mas é necessário atingir uma pontuação que varia de acordo com o gênero. Essa pontuação nada mais é do que a soma do tempo de contribuição com a idade, ou seja:

Mulheres: 30 anos de contribuição e 92 pontos.

30 anos de contribuição e 92 pontos. Homens: 35 anos de contribuição e 102 pontos.

Essa é uma ótima oportunidade para você planejar a aposentadoria e atingir a pontuação necessária no tempo certo, garantindo o melhor benefício possível.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Regra da Idade Mínima com Acréscimo Progressivo

Neste modelo, é necessário combinar o tempo de contribuição com a idade mínima. Em 2025, as exigências ficam assim:

Mulheres: 59 anos de idade + 30 anos de contribuição.

59 anos de idade + 30 anos de contribuição. Homens: 64 anos de idade + 35 anos de contribuição.

Essa mudança progressiva na idade mínima é uma das que impacta diretamente quem já está no processo de se preparar para a aposentadoria, então, quanto antes começar a se planejar, melhor.

Aposentadoria do Professor – Regra de Pontos

Para os professores, a aposentadoria também conta com a soma da idade e do tempo de contribuição. As exigências em 2025 são:

Mulheres: 25 anos de contribuição + 87 pontos.

25 anos de contribuição + 87 pontos. Homens: 30 anos de contribuição + 97 pontos.

Se você é professor(a), atenção às mudanças! O tempo de contribuição como docente é um fator importante, e a pontuação precisa ser atingida para garantir sua aposentadoria.

Aposentadoria do Professor – Regra da Idade Mínima + Tempo de Contribuição

Para os professores, além da pontuação, há a exigência de uma idade mínima. As novas regras para 2025 exigem:

Mulheres: 54 anos de idade + 25 anos de contribuição.

54 anos de idade + 25 anos de contribuição. Homens: 59 anos de idade + 30 anos de contribuição.

Esses detalhes são cruciais para que você, professor(a), consiga planejar sua aposentadoria com mais segurança.

Regras de Transição sem Alteração

As regras de transição, como o pedágio de 50% e 100%, permanecem sem alterações em 2025, e são uma excelente oportunidade para quem se encaixa nesses requisitos:

Pedágio de 50%: Para quem estava a até dois anos de completar o tempo de contribuição quando a reforma entrou em vigor, sem exigência de idade mínima.

Para quem estava a até dois anos de completar o tempo de contribuição quando a reforma entrou em vigor, sem exigência de idade mínima. Pedágio de 100%: Exige o dobro do tempo que faltava para completar a contribuição, além de uma idade mínima de 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens).

Cada Caso é Único: Planeje Agora Para Garantir o Melhor Benefício

Você sabia que pode ter acesso a simulação da sua aposentadoria e saber quanto tempo falta para você se aposentar? Você deve acessar o aplicativo ou o site “Meu INSS” e procurar por simulação da aposentadoria.



É importante esclarecer que a simulação feita no Meu INSS pode ter algumas falhas, portanto, é importante conferir o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e verificar se os registros estão corretos, se existem vínculos em aberto e outras divergências.

Por fim, com tantas regras e detalhes, é fácil se perder. Cada caso é único, e um bom planejamento previdenciário pode evitar surpresas desagradáveis no futuro. Assim, você deve ficar sempre atento(a) para alcançar o melhor benefício no tempo certo.

