É quase impossível termos a “teoria de tudo”, ou seja, termos aquele conjunto de leis básicas que explicam tudo ao nosso redor, sem exceção. Em toda a teoria que os cientistas conseguem elaborar sempre fica faltando algo: contudo, pode-se dizer que, se existe algo que esteja próximo a uma “teoria do tudo”, esse algo será a chamada “Mecânica Quântica”. Consideradas a maior conquista da mente humana, as ciências quânticas estão neste ano comemorando o seu centenário e por essa razão a UNESCO resolveu declarar 2025 o “Ano Internacional das Ciências e Tecnologias Quânticas”, sendo que nos dias 4 e 5 do próximo mês de fevereiro ocorrerá, na sede da UNESCO, em Paris, o lançamento desta comemoração, tudo se conjugando para que seja um evento grandioso com palestras, mesas redondas e exposições alusivas ao tema. O Prof. Luís Davidovich, ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), representará o Brasil, participando como presidente de uma das mesas redondas programadas. Sobre o tema em questão, lembramos que o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) tem trabalhado ativamente e realizado contribuições significativas para os avanços desta disciplina. A física quântica é uma teoria que nasceu para explicar os átomos e as moléculas e como se chegou às propriedades atuais da matéria em geral, sendo que hoje esta teoria está enraizada, por exemplo, na química, na biologia e na engenharia, com o foco de estabelecer os princípios fundamentais para explicar a natureza de tudo que existe ao nosso redor e que tem como base como as partículas da natureza se comportam como ondas com oscilações temporais e espaciais. O cientista são-carlense, Prof. Vanderlei Bagnato, comenta que demorou aos cientistas cerca de cem anos para chegarem a dominar de forma satisfatória estes princípios, havendo ainda muito para descobrir. Mais recentemente, o entendimento humano sobre estes conceitos evoluiu tanto, que usando tais propriedades existe a capacidade de transmitir melhor e de forma mais segura todo o tipo de informações, além de se poderem criar computadores mais poderosos que os atuais. Os fenômenos quânticos estão crescendo de tal forma e adquirindo tanta importância que o mundo inteiro está se mobilizando em esforços científicos para fazer a melhor utilização das tecnologias quânticas. O entusiasmo entre os jovens pesquisadores é muito grande e o desejo de que as barreiras técnicas existentes sejam vencidas e permitam a escalabilidade daquilo que tem sido feito através de demonstrações em pequena escala, tem movimentado um grande volume de recursos e promovendo um avanço da área. No IFSC/USP, diversos pesquisadores trabalham em desenvolvimento, tanto promovendo avanços teóricos quanto experimentais, e, em alguns casos, o conhecimento quântico é que move as tecnologias mais modernas. O relógio atômico que se encontra em uma das áreas do IFSC/USP e que marca o pioneirismo no Brasil, é a mola propulsora para diversas tecnologias, como o GPS, que permite usar diversas ferramentas de localização e navegação, sendo também um instrumento quântico que se baseia nas propriedades quânticas dos átomos para medir o tempo, que cria as bases de toda a moderna telecomunicação com um poder gigantesco na transmissão de dados e informações. Mas, a tecnologia quântica não para por aí. Modernos sensores prometem uma revolução no entendimento dos processos básicos da vida e no tratamento de doenças e o chamado movimento “The Quantum for Live” deverá fazer diversos avanços importantes que vão além dos computadores e detectores quânticos. No Instituto de Física de São Carlos, para comemorar o “Ano Internacional das Ciências e Tecnologias Quânticas”, um conjunto de professores liderados pelo Prof. Dr. Emanuel Henn está organizando, para o fim deste ano, um workshop denominado “A Revolução Quântica”, devendo contar com a presença de diversos premiados com o Prêmio Nobel nesta importante área das ciências. Diversos eventos ocorrerão em todo o mundo e os professores do IFSC/USP farão parte de um grande elenco inserido nesses eventos. Por outro lado, um kit especial educacional, mostrando fenômenos quânticos a alunos do ensino médio e fundamental, também deverá ser lançado por ocasião dos workshops em São Carlos. Certamente será um ano de grandes atividades neste sentido, que poderão trazer estes conceitos mais perto da população, principalmente dos jovens estudantes.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

