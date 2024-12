A Embrapii Biofotônica e instrumentação e o lat laboratório de apoio tecnológico - CEPOF - IFSC

PROF. DR. VANDERLEI SALVADOR BAGNATO

COORDENADOR DO CEPOF – INCT – IFSC - USP

A EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é uma importante Empresa estratégica para o desenvolvimento do País, e em São Carlos(SP) está a Unidade EMBRAPII dedicada a área da Biofotônica e Instrumentação – IFSC - USP, somada na área da óptica e da fotônica do CEPOF – INCT - IFSC - USP, estão voltadas para inovações e novas tecnologias em parceria com o setor produtivo e empresas diversas. Ao aproximar as empresas do setor produtivo e as instituições de pesquisa e inovação, a exemplo do CEPOF – INCT – IFSC – USP e a EESC -USP, as soluções tecnológicas e inovações se tornam possíveis, e o tão desejado desenvolvimento do País acontece na prática. A EMBRAPII – IFSC – USP, em parceria com as ações e pesquisas realizadas pelos pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, fomentam e promovem a inovação tecnológica, inclusive realizando parcerias entre as empresas e os centros de pesquisa de diversas áreas do conhecimento, onde está a biofotônica, a instrumentação, e em geral a área da óptica e da fotônica como explicado. Sendo esse um dos campos da ciência, da tecnologia e da inovação muito destacados na atualidade. As linhas de pesquisas desenvolvidas no CEPOF – INCT - IFSC - USP tem como um dos objetivos o desenvolvimento de tecnologias e instrumentos voltados para a área biomédica, engenharia, e diversas áreas da ciência e do conhecimento, visando diagnósticos e tratamentos mais rápidos, eficientes e menos invasivos, a exemplo da técnica de PDT e de tratamento do câncer, e também de doenças crônicas, com as técnicas fotônicas, além de tecnologias para a indústria e outros setores.

Dentro deste contexto, a EMBRAPII – Unidade IFSC - USP ( Biofotônica e Instrumentação ) em parceria com o CEPOF – INCT – IFSC – USP promovem a integração com diversos centros de pesquisa e indústrias/empresas, tendo o apoio da equipe técnica especializada do LAT (Laboratório de Apoio Tecnológico) , localizado no IFSC (Instituto Física de São Carlos) - USP (Universidade de São Paulo). O LAT é um espaço de inovação, pesquisa e desenvolvimento, onde são trabalhados projetos que buscam atender demandas de diferentes setores industriais e da pesquisa, por meio da utilização e desenvolvimento de tecnologias de ponta. A colaboração entre as instituições de ensino e pesquisa, o CEPOF, os laboratórios de apoio ( a exemplo o LAT) com a EMBRAPII - IFSC - USP, fortalece a inovação e a ciência no Brasil, pois permite a criação de soluções tecnológicas avançadas, adaptadas às necessidades do mercado.

Para explicar resumidamente o campo da biofotônica, as pesquisas realizadas no CEPOF – IFSC – USP, e também e em breve com o CEPIX – CEPOF - USP nas novas instalações do Campus 2 da USP – São Carlos(SP), buscam utilizar a luz, em diferentes linhas de pesquisas, a exemplo para melhorar processos de diagnóstico e tratamento de doenças, como o câncer de pele basocelular que será usada ( a técnica inovadora) no SUS. E assim podemos entender que a área da biofotônica, quando aplicada à medicina, tem o potencial de criar métodos não invasivos de monitoramento , detecção e tratamento precoce de doenças com tecnologia 100% nacional, impactando positivamente e diretamente a qualidade de vida das pessoas. Além disso, a biofotônica também pode ser aplicada na indústria e instituições ( a exemplo da Santa Casa de São Carlos e Hospital Amaral Carvalho de Jaú), em processos de controle de qualidade, e em sistemas de segurança alimentar, em desinfecção e controle de micro-organismos, em tratamento de doenças, e novos equipamentos, por exemplo.

Já a instrumentação envolve o desenvolvimento de equipamentos e dispositivos inovadores que permitem a medição, controle, análise e aplicação em fenômenos naturais, biológicos e industriais. No contexto de pesquisa no CEPOF – INCT – IFSC - USP, a instrumentação está frequentemente associada ao aprimoramento de tecnologias para o avanço da biofotônica e nas inovações em geral, permitindo que os pesquisadores desenvolvam métodos cada vez mais precisos e eficientes.

A colaboração entre a Unidade EMBRAPII - IFSC e a USP não se limita ao campo da biofotônica e instrumentação, mas se estende a diversas áreas da ciência e tecnologia, com o objetivo de gerar inovações que atendam a demandas de diversos setores industriais e da sociedade em geral. A interação entre esses centros de excelência contribui para o avanço da ciência e tecnologia no Brasil, criando soluções inovadoras para desafios complexos e promovendo o desenvolvimento econômico e social. Além disso, as parcerias entre instituições acadêmicas e empresas, viabilizadas pela Unidade da EMBRAPII – IFSC – USP e o CEPOF – INCT – IFSC - USP, estimulam a transferência de tecnologia e o fortalecimento do ecossistema de inovação no país.

Em suma, a EMBRAPII - IFSC - USP em Biofotônica e Instrumentação, o LAT - IFSC – USP, e o CEPOF – INCT – IFSC -USP, são exemplos claros de como a ciência, tecnologia e inovação podem ser aliadas para promover o desenvolvimento de tecnologias avançadas, com aplicações tanto na saúde, nas pesquisas inovadoras, quanto na indústria, contribuindo significativamente para o crescimento sustentável do Brasil.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP ; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP; e Equipe do CEPOF – LAT – EMBRAPII Unidade São Carlos – IFSC – USP .