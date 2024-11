A área de Biofotônica e Terapia Fotodinâmica pesquisadas no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica

Entrevistado: Dr. Johan Sebastián

Díaz Tovar

O pesquisador entrevistado é Johan Sebastián Díaz Tovar,um jovem e entusiasta pesquisador doutor pelo Instituto de Física de São Carlos, especializado na área de biofotônica e terapia fotodinâmica. Graduado em Física pela Universidaddel Atlántico, em Barranquilla, Colômbia, e com mestrado e doutorado em Física Teórica e Experimental pelo Instituto de Física de São Carlos(IFSC) -USP. Johan é movido pela paixão de explorar o poder da luz para revolucionar a saúde. Suas principais atividades estão voltadas para o desenvolvimento de técnicas ópticas inovadoras aplicáveis em biomedicina, onde realiza suas atividades científicas no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – Grupo de Óptica - IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, onde estão presente um grupo seleto de pesquisadores.

Sua pesquisa se encontra na interseção entre biofotônica e terapia fotodinâmica, uma abordagem inovadora para o tratamento da pneumonia e outras doenças respiratórias. A terapia fotodinâmica combina laser terapia com um medicamento fotossensibilizador, que absorve a energia luminosa para desencadear reações químicas que geram espécies reativas de oxigênio, combatendo microrganismos.

Johan trabalha em projetos de dosimetria óptica para terapia fotodinâmica, utilizando simulações de Monte Carlo para estudar a interação da luz com tecidos biológicos. Além disso, investiga a fotocinética de fotossensibilizadores através de técnicas de absorção e fluorescência, e colabora com uma equipe de engenheiros para desenvolver e otimizar protótipos de iluminação para a terapia.

Uma habilidade central no trabalho de Johan é o desenvolvimento de modelos in silico de dosimetria personalizada para terapias pulmonares, com base na anatomia específica de cada paciente. Utilizando tomografias computadorizadas e técnicas de segmentação de imagem para classificar tecidos biológicos e recriar modelos tridimensionais, Johan aplica a voxelização e uma biblioteca de propriedades ópticas para calcular a dose de luz, irradiância e tempos necessários para aplicações da terapia fotodinâmica. Essa abordagem visa personalizar os tratamentos, assegurando maior precisão e eficiência.

Como pesquisador interdisciplinar, Johan acredita na colaboração ativa com médicos, biólogos e engenheiros, buscando transformar suas descobertas em aplicações práticas. Sua dedicação ao progresso científico é demonstrada por suas apresentações em conferências acadêmicas e publicações em revistas de renome.

Em resumo, Dr. Johan Díaz Tovar é um pesquisadordedicado e ambicioso que tem como foco o desenvolvimento de dosimetria personalizada com base em simulações de Monte Carlo, a fotocinética de fotossensibilizadores e o incentivo à colaboração interdisciplinar, com o objetivo de avançar na biofotônica e na terapia fotodinâmica, criando caminhos para tratamentos mais eficazes e direcionados.

Fontes: Dr. Johan Sebastian Diaz Tovar – Pesquisador do CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP.