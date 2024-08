6 novas academias ao ar livre são implantadas com recursos do Vereador Bruno Zancheta

O Vereador Bruno Zancheta destinou recursos via emenda parlamentar e seis novas academias ao ar livre foram instaladas em diversos pontos da cidade, sendo nos seguintes bairros: Portal do Sol, Varjão/Condomínio Leila, Jardim Beatriz, Santa Felicia/Romeu Tortorelli, Cruzeiro do Sul e Jardim Medeiros. Essas academias têm como objetivo promover a prática de atividades físicas em espaços públicos, proporcionando mais qualidade de vida à população. Ele frisou que os recursos foram destinados em 2023, porém, em razão da tramitação burocrática, as academias foram finalizadas apenas esse ano.

As academias, instaladas em pontos estratégicos da cidade, oferecem uma variedade de equipamentos para exercícios físicos, que podem ser utilizados por pessoas de todas as idades. “Acredito que investir em novos espaços públicos é investir no cuidado com a saúde física e mental das pessoas. Essas academias são uma forma de incentivar hábitos saudáveis e proporcionar oportunidade para todos”, destacou o vereador Bruno Zancheta.



O parlamentar finalizou: “Além de estimular a prática de atividades físicas, as novas academias ao ar livre também contribuem para a ocupação segura dos espaços públicos, fortalecendo o convívio social e a sensação de segurança entre os moradores. Essa atitude promove a efetivação das políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar”.

