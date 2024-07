32ª edição do "Laser Physics Workshop" Conferência Internacional de Óptica e Fotônica termina com sucesso absoluto

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, através do Grupo de Óptica , com o apoio e participação dos membros do CEPOF – INCT – IFSC - USP junto com o “Institute of Physics” (UK) e a “Astro Lda” (CAN), organizaram entre os dias 03 e 09 de julho próximo passado, em suas instalações, a 32ª edição da “Laser Physics Workshop”, uma Conferência internacional no campo da óptica e fotônica, trazendo, além dos temas de interesse científico dessas duas áreas de conhecimento, três eventos paralelos: “Simpósio de Iniciação Científica”, a “Reunião do Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica” e a “Reunião da Associação Brasileira de Laser em Odontologia e Saúde - ABLOS”, onde diversos participantes de diversos países estiveram presentes.

A conferência internacional abordou os seguintes temas: “Modern Trends in Laser Physics”; “Strong Field & Attosecond Physics”; “Modern Trends in Laser Biomedical Applications”; “Physics and Applications of Nanolasers”; “Nonlinear Optics & Spectroscopy”; “Physics of Cold Trapped Atoms”; “Quantum Information Science”; “Fiber Optics”, “Extreme Light Technologies, Science, and Applications”; “Quantum Engineering”.

O comitê organizador deste evento foi a cargo dos seguintes pesquisadores: Kate Cristina Blanco (IFSC/USP);Mônica Andrioli Caracanhas (IFSC/USP);Patrícia Christina Marques Castilho (IFSC/USP);Philippe Wilhelm Courteille (IFSC/USP);Kilvia Mayre Farias (IFSC/USP);Amilson Rogelso Fritsch (IFSC/USP);Francisco Eduardo Gontijo Guimarães (IFSC/USP);Emanuel Alves de Lima Henn (IFSC/USP);Natália Mayumi Inada (IFSC/USP);Cristina Kurachi (IFSC/USP);Lucas Madeira (IFSC/USP);Daniel Magalhães (IFSC/USP);Euclydes Marega Jr. (IFSC/USP);Débora Marcondes Bastos Pereira Milori (EMBRAPA);Lilian Mayre Moriyama (IFSC/USP);Arnol Daniel Garcıa Orozco (IFSC/USP);Sebastião Pratavieira (IFSC/USP);Raul Celistrino Teixeira (IFSC/USP);Gustavo Deczka Telles (IFSC/USP);

O Comitê responsável pela programação deste evento foi liderado pelo coordenador do Grupo de Óptica e CEPOF – INCT -IFSC -USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e contou com toda equipe do Cometê da organização, e com a parceria de Instituições de ensino e pesquisa parceiras e apoiadores, e toda equipe do Grupo de Óptica – CEPOF – INCT – IFSC – USP, com ampla cobertura técnica e de jornalismo do CEPOF – INCT – IFSC – USP, e somada as entrevistas diversas, filmagens e edições de todos os acontecimentos durante o período de suas realizações.



Homenagem ao Prof. Dr. John Weiner





O IFSC-USP realizou no dia 03, durante as atividades do 32ª edição do “Laser Physics Workshop”, nas dependências do Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”, a cerimônia de homenagem ao Prof. John Weiner, com a Medalha de Honra do Instituto e homenagem ao título de Professor Honorário da Instituição, em reconhecimento às suas contribuições científicas e acadêmicas nas áreas de Física Atômica e Fotônica, que impactaram, de forma determinante, nas pesquisas desenvolvidas no IFSC/USP.

O seu grupo de pesquisa na Universidade de Maryland (EUA) explorou como a luz poderia ser usada para controlar colisões atômicas, reativas e ionizantes.

O desenvolvimento do resfriamento óptico e do aprisionamento levou a rápidos avanços na física das colisões frias.

Ao chegar à Université Paul Sabatier, o Prof. WeinerPB um grupo de pesquisa que realizou experimentos de localização espacial da luz em escalas abaixo do limite de difração convencional com o objetivo de produzir matrizes de armadilhas ópticas de átomos em nanoescala.

No National Institute of Standards and Technology (NIST), o pesquisador buscou esse interesse e a transmissão de luz através de aberturas de subcomprimentos de onda, desenvolvendo simulações numéricas de interações entre luz e matéria envolvendo ondas de superfície.

No IFSC - USP tem ajudado a estabelecer um programa experimental e computacional de pesquisa em nanociência e tecnologia óptica.

O Prof. John Weiner foi pesquisador visitante do IFSC-USP entre os anos de 2010 e 2013.

Reunião da Associação Brasileira de Laser em Odontologia e Saúde - ABLOS



