Voluntários levam alimento, calor humano e carinho para moradores de rua

Um mutirão do bem que busca levar carinho, calor humano e alimento para moradores de rua. Este é o trabalho de aproximadamente oito pessoas que saem as ruas, todas as noites de sábado e domingo para atender aproximadamente 80 moradores de rua que sofrem ainda mais neste período de inverno.

Os voluntários em questão pertencem a paróquia de São Domingos Sávio, no Conjunto Residencial Castelo Branco e a Sociedade São Vicente de Paulo.

Em pequenos grupos e mantendo os protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19, em época de pandemia levam marmitas, agasalhos e cobertores para homens e mulheres que frequentam a praça Antonio Prado (Fepasa), em frente a Catedral, na praça em frente ao Velório Municipal, entre outros lugares.

“Nos finais de semana produzimos os alimentos e os lanches que são entregues. Além de refrigerantes, agasalhos e cobertores”, disse Carlos Gatti, um dos voluntários e que trabalha no setor administrativo de uma empresa de São Carlos. “Pertencemos a Igreja São Domingos Sávio e alguns membros do grupo são vicentinos também”, emendou, salientando que as doações para que possam levar alento aos moradores de rua partem de moradores daquela região da cidade e de empresários são-carlenses.

DOAÇÕES

Gatti afirmou que a paróquia está aberta a doações e os voluntários informam que nesta época onde o tempo frio castiga ainda mais os moradores de rua, a campanha solidária continua e quem puder realizar alguma doação, basta ir a Igreja São Domingos Sávio, no Castelo Branco (rua Germano Fehr Junior), no período tarde e deixar a contribuição.

“Nossa maior dificuldade é leite, café, carne, cobertor, meia e luva. Quem puder nos ajudar e só deixar na igreja. Depois disso iremos partilhar com nossos irmãos”, finalizou Gatti.

