Voluntários do Bem ajudam caminhoneiros, moradores de rua e famílias carentes

Caminhoneiro recebe marmita: Voluntários do Bem faz ação social - Crédito: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus traz desconforto, preocupação e medo. Deixa pessoas fragilizadas. Porém dá força e incentivo para outra camada da população e utilizando o amor ao próximo e o espírito de solidariedade, sai à luta para não desamparar classes menos favorecidas.

Na atualidade, o Grupo Voluntários do Bem de São Carlos realiza ações sociais que buscam levar refeições para caminhoneiros que encontram dificuldades em buscar o alimento nas estradas, uma vez que restaurantes estão fechados, moradores de rua e famílias carentes, com a entrega de cestas básicas.

“Somos um grupo pequeno de aproximadamente 15 pessoas onde estamos desde da semana passada fazendo as entregas no período noturno para moradores de rua e final no final da tarde para caminhoneiros”, disse a cantora Renata Árabe, que integra o grupo.

Além dela, há os voluntários Silvia Boni, Bete do Broa, Márcio Brasil, Lau Menezes, Fernanda Cau, Emerson Aissa, Nenê Arabe, Raquel Barbosa, Arlindo e Maudi Arabe, Daiane, Humberto Brito, Julião, Kaio e Kailany, João Árabe, Joice Brasil e Márcia.

Renata disse que as ações solidárias foram realizadas no dia 31 de março em frente a base da Polícia Rodoviária, na rodovia Washington Luís (SP-310), quando foram entregues 50 marmitas; no dia 1º de abril, na entrada do Jardim Cruzado, em Ibaté (sentido Capital/Interior), entregues 50 refeições; no dia 2, entrega de 50 marmitas em vários pontos de São Carlos para moradores de rua; no dia 3, foram 100 marmitas na SP 310 em frente a base da Polícia Rodoviária (sentido capital/interior).

“Nas refeições há arroz, feijão, carne refogada, farofa e macarrão. Além de frutas e água Tudo feito pelos voluntários”, disse Renata. “Até o momento foram doadas 250 marmitas. A cada entrega um cardápio diferente. Tudo feito por quatro pessoas, incluindo minha mãe que faz tratamento de um câncer de mama, mas que é cozinheira e quer nos ajudar”, comentou, salientando que todo alimento é proveniente de doações.

Até o momento, a cantora informou ainda que foram entregues três cestas básicas para famílias carentes.

CAMPANHA SEGUE

Renata informou que o Voluntários do Bem irá continuar a campanha e busca novas doações. Além dos caminhoneiros, moradores de rua e famílias carentes, a próxima meta é levar donativos para o abrigo de idosos de Itirapina.

“Para tanto, solicitamos às pessoas que nos ajudem. Estamos em busca de doações para que possamos ajudar os idosos de Itirapina e continuar nossas ações sociais”, finalizou.

Quem puder fazer alguma doação, entrar em contato pelos seguintes telefones:

Renata - 16 98148-9650

Silvia Boni – 16 99133 3431

Bete do Broa - 19 99623 9839

Humberto Brito - 16 997038665

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também