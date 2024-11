Voluntários criam cantinho do Desabafo para ajudar candidatos do ENEM

Compartilhar no facebook

Tenda Help ajuda candidatos - Crédito: Abner Amiel

Duas universitárias do projeto Help participaram do Enem ajudando estudantes neste domingo (3).

Objetivo do projeto é alcançar jovens que sofrem com depressão, ansiedade e outros transtornos e auxiliá-los a ficarem mais tranquilo para a prova. O projeto existe em São Carlo há cinco anos.

Heloisa Liberato e Yasmym Zambom atenderem diversos jovens durante o domingo.

“A gente busca eles para ajudá-los diante da pressão, principalmente pessoas que têm excesso de autocobrança. Aqui têm pessoas que eles podem contar”, afirmou Heloisa.

