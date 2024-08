VoePass, dona de avião que caiu no interior de SP, chegou a anunciar voos em São Carlos

SIGA O SCA NO

Avião modelo ATR, igual ao que caiu em Vinhedo - Crédito: divulgação VOE PASS

Em maio de 2019, a VoePass, chegou a anunciar voos comerciais no aeroporto de Mário Pereira Lopes em São Carlos, com o mesmo tipo de aeronave que caiu em Vinhedo. A rota ligaria a cidade a Ribeirão Preto, porém o negócio não prosperou devido a pandemia de Covid-19. (veja notícia da época)

A operação na cidade seria uma contrapartida ao programa “São Paulo Pra Todos”, que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de 25% para 12%. As companhias aéreas deveriam a oferecer mais voos a partir de diversos aeroportos do interior.

O avião ATR 72-500 que caiu na tarde desta sexta-feira (9) com 62 pessoas a bordo, em Vinhedo, região de Campinas, saiu de Cascavel, interior do Paraná e tinha pouso previso para às 13h50, no aeroporto internacional de Guarulhos, na grande São Paulo, mas caiu quando realizava a descida.

Populares gravaram a queda do avião. As imagens mostram a aeronave desgovernada, em parafuso e em seguida acontece e explosão. É possível ver grande quantidade de fumaça preta.

O turbo hélice ATR 72-500 é uma aeronave com capacidade para 68 passageiro e é utilizada no transporte aéreo regional. Além da VOEPass, a companhia Azul opera esse equipamento no brasil.

