Viação Cometa inaugura linha entre São Carlos e Aeroporto de Guarulhos

Ônibus Viação Cometa - Crédito: divulgação

A Viação Cometa lançou no começo do mês uma nova linha ligando São Carlos ao Aeroporto de Guarulhos, facilitando o acesso principalmente para quem realiza voos internacionais.

As viagens são diárias com conexões em Campinas e Terminal do Tietê, com saída de São Carlos às 9h15 e chegada em Guarulhos às 14h20. O bilhete custa R$ 121,30. No sentido contrário, a passagem custa R$ 115,30, com saída de Guarulhos às 8h30 e chegada em São Carlos às 14h50.

As passagens podem ser compradas diretamente. O site da empresa.

