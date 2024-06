Vereadores anunciam investimentos para melhorias na Nefrologia da Santa Casa

Crédito: Divulgação

, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral, e o vereador Elton Carvalho visitaram as instalações do setor de Nefrologia da Santa Casa. Eles foram recebidos pelo provedor da instituição, Antonio Valerio Morillas Junior, pela diretora de Práticas Assistenciais Carolina Toniolo Zenatti, pela gerente de Enfermagem Ariadni Martins, pela coordenadora de Enfermagem da Nefrologia, Stefani do Santos e pelo assessor de captação de recursos, Marcos Daniel Sousa.

Durante a visita, os vereadores visitaram as salas de nefrologia e discutiram melhorias para o setor. "Viemos hoje conversar com a Santa Casa, com o provedor Antonio Valerio Morillas Junior, com a Dra. Carolina Zenatti e com todos os envolvidos da equipe de hemodiálise para entender as necessidades e demandas do setor que vem recebendo muitos pacientes. O presidente da Câmara, Marquinho Amaral, já destinou uma emenda para o projeto arquitetônico. A intenção é termos um prédio separado, com aumento de leitos e de máquinas para hemodiálise. O intuito hoje é ajudar, e o vereador Marquinho Amaral já está destinando recursos. Nós também vamos buscar apoio do governo estadual e de nossos deputados para aumentar a capacidade de hemodiálise em São Carlos", disse o vereador Elton.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Marquinho Amaral, destacou a continuidade dos esforços para melhorias no setor. "Há cinco anos, conseguimos trocar todas as máquinas de hemodiálise por modelos modernos e alugamos máquinas novas, alemãs. Cumprimos isso, mas agora precisamos de mais melhorias, pois há muita gente na fila. Hoje, venho anunciar que já doei 30 mil reais para o projeto arquitetônico e agora estou destinando mais 155 mil reais para o projeto executivo. Além disso, estou doando 80 mil reais para melhorias no prédio atual, que é o mais antigo da Santa Casa. Serão mais de 241 mil reais doados para melhorar ainda mais o setor de Nefrologia. Tenho um compromisso com a Santa Casa e vamos cumprir esse compromisso", afirmou Marquinho Amaral.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, a visita dos vereadores é fundamental para buscar ideias de melhoria nas condições dos pacientes que fazem hemodiálise. "Recebemos a grata surpresa de uma verba para executar o projeto executivo do novo prédio de hemodiálise, que vamos reivindicar junto às autoridades estaduais e federais. Quero cumprimentar o vereador Marquinho Amaral por mais essa ajuda, e o vereador Elton Carvalho, por acompanhá-lo. Juntos, vamos continuar melhorando a qualidade assistencial para nossos pacientes. No passado, o vereador Marquinho já foi fundamental, conseguindo, junto ao deputado na época, Lobbe Neto, verba suficiente para comprar todas as máquinas para o novo serviço de hemodiálise da Santa Casa", ressaltou o provedor.

Hoje, são atendidos 230 pacientes crônicos no setor , em um total de 2800 atendimentos por mês. Os pacientes do Serviço de Nefrologia fazem 3 sessões de hemodiálise por semana, com duração de 4 a 6 horas cada uma.

Leia Também