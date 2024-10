Rodson rebate criticas de Leandro Guerreiro sobre moradias populares:'consciência tranquila'

Vereador Rodson durante entrevista no SCA - Crédito: SCA

Em entrevista ao São Carlos Agora, o vereador e ex-presidente da Prohab, Rodson Magno, falou de temas ligados a habitação e perspectivas para o futuro. Também recebeu criticas feitas pelo vereador eleito Leandro Guerreiro. Durante a conversa, Rodson refletiu sobre a eleição de 2024, onde, apesar de sua votação expressiva com quase 1.600 votos, não conseguiu se reeleger.

Vereador Rodson rebate criticas de Leandro Guerreiro e fala sobre projetos habitacionais em São Carlos.

Rodson expressou gratidão pelos votos recebidos e comentou sobre suas próximas ações, destacando sua tranquilidade em relação ao futuro. Ele afirmou que, embora não tenha sido reeleito, mantém conversas com o futuro prefeito Netto Donato para avaliar possíveis colaborações no governo. "Tenho certeza que o Neto não vai me deixar na mão", disse.

Sobre as críticas feitas ao seu mandato por parte do vereador eleito Leandro Guerreiro, especialmente em relação ao cadastramento de interessados em adquirir imóveis, que envolveu longas filas no ginásio Milton Olaio Filho, Rodson se defendeu dizendo que a organização do processo foi bem estruturada e negou que tenha havido desorganização. Ele desafiou seus críticos a comprovarem promessas não cumpridas ou que houvesse deixado pessoas sem atendimento adequado. "Eu estou com a consciência tranquila de que fiz tudo certo", afirmou.

No que diz respeito a projetos habitacionais, Rodson comentou sobre os avanços das moradias populares em São Carlos, como os 400 apartamentos que serão construídos no bairro Santa Felícia. Ele informou que o projeto está em fase final de análise pela Secretaria de Habitação e que as obras devem começar em janeiro de 2025. Ele ressaltou que esses imóveis serão destinados a pessoas que ganham até um salário mínimo, e que o processo de inscrição estará disponível para interessados na sede da Prohab.

Além disso, Rodson falou sobre o loteamento Jardim Vitória 1, um projeto de moradias populares que foi aprovado recentemente, após quatro anos de espera devido à pandemia e questões burocráticas. O projeto oferece lotes a preços acessíveis para a população de baixa renda, e Rodson destacou sua intenção de continuar lutando por novas moradias, independentemente de seu cargo público.

Rodson finalizou a entrevista agradecendo seus eleitores e reforçando sua dedicação à causa da habitação. "Minha bandeira será a moradia, não importa se estarei na prefeitura ou não. Eu sempre estarei lutando para que as pessoas tenham sua casa", concluiu.

