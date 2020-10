Vento de 154 Km/h atinge São Carlos na tarde deste domingo

A Defesa Civil de São Carlos confirmou que na tarde deste domingo (25) a chuva que caiu na cidade foi de 22 milímetros em 15 minutos, porém o vento chegou a 154 Km/h causando pequenos estragos em algumas regiões da cidade.

Na avenida Comendador Alfredo Maffei um outdoor foi derrubado pela força do vento. No Jardim Medeiros duas árvores caíram com comprometimento da rede elétrica e a CPFL já está trabalhando no local.

No Cidade Aracy II parte do muro da piscina do Centro da Juventude Lauriberto José Reyes também foi derrubada com a força do vento.

Todos os locais foram sinalizados pela Defesa Civil e nesta segunda-feira (26) a Secretaria de Serviços Públicos fará a limpeza nas regiões atingidas.

Não foi registrada nenhuma vítima.

