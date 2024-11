Vendas na região devem crescer de 7,7%

Calçadão de São Carlos - Crédito: divulgação

As perspectivas de vendas para a Black Friday na Região de Araraquara, na qual está a cidade de São Carlos, são positivas. Em novembro, o faturamento dos cinco segmentos varejistas mais influenciados pela data deve crescer 7,7% e atingir R$ 2 bilhões, de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Divulgação do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio São Carlos).

O varejo está de olho no pagamento da primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga até sexta-feira. A comerciante Ivone Zanquin, presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) "A combinação do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário com a realização da Black Friday cria uma excelente oportunidade para o comércio de São Carlos. Estamos otimistas com o aumento das vendas nesta semana, já que muitos consumidores aproveitam os descontos para antecipar as compras de Natal e adquirir produtos desejados ao longo do ano. Essa movimentação aquece nossa economia local, beneficia os lojistas e reforça a importância de investir no comércio da cidade."

ATIVIDADES -´Entre as cinco atividades selecionadas, três devem apresentar crescimento no mês de novembro, com destaque para as lojas de vestuário, tecidos e calçados, que devem exibir alta de 24,3% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, resultante de uma possível antecipação de compras para o Natal e o início do verão. As atividades que comercializam bens essenciais de consumo também devem apresentar um bom desempenho, com as farmácias e perfumarias crescendo 11,0% e os supermercados, 5,7%.

Por outro lado, os segmentos que comercializam os itens mais procurados na data devem registrar desempenho negativo, influenciado pela base de comparação e pelas altas na taxa de juros. O faturamento do segmento de eletrodomésticos e eletrônicos deve cair 2,2% e as vendas das lojas de móveis e decoração devem apresentar queda superior a 30%. Porém, é importante destacar que esta é uma atividade de menor faturamento, sendo comum variações significativas entre os meses, para cima ou para baixo.

De acordo com a FecomercioSP, as projeções otimistas estão baseadas no mercado de trabalho aquecido e nas sucessivas quedas da taxa de desemprego, ou seja, há um aumento no contingente de pessoas com capacidade de consumir e o montante de recursos do décimo terceiro salário a ser injetado na economia será maior. Além disso, a renda cresceu e o mercado de crédito também tem exibido um desempenho positivo.

A Black Friday dá início ao período de alta nas vendas de fim de ano e serve como um indicador de tendência. Durante a ocasião, os varejistas conseguem avaliar a disposição de compra dos consumidores, os produtos com maior demanda e até mesmo o perfil de pagamento. Com esses dados, podem ajustar os estoques e as estratégias, garantindo que estarão preparados para atender às demandas do Natal no mês seguinte. Além disso, com mais dinheiro em circulação, devido ao pagamento do décimo terceiro salário, as famílias tendem a gastar mais em presentes, produtos de consumo, e itens que não tenham adquirido durante a Black Friday. Assim, juntas, essas datas formam uma combinação poderosa, que ajuda a impulsionar o varejo e a economia local.

