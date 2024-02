Veja o que diz nota enviada pela VISAM sobre várias irregularidades encontradas em casa de frios

SIGA O SCA NO

A Vigilância Sanitária de São Carlos (VISAM), se pronunciou através de nota enviada pela assessoria de imprensa sobre a interdição da casa de frios Estrela localizada no bairro Castelo Branco, nesta sexta-feira (2).

Segundo a VISAM, o intuito da fiscalização é promover e proteger a saúde humana. No estabelecimento os técnicos teriam encontrado várias irregularidades. Confira na nota abaixo.

Como os processos permitem dois prazos para defesa, o estabelecimento ainda não pagou multa, porém no caso de aplicação o valor pode chegar a R$ 20 mil.

Nota na integra

A Vigilância Sanitária de São Carlos (VISAM), no intuito de promover e proteger a saúde humana, atuando com ações de prevenção, promoveu nesta sexta-feira (02/02) ação de interdição de uma casa de frios no Castelo Branco.

Em agosto de 2023, após o recebimento de reclamação, uma equipe de fiscalização da VISAM foi até o local e verificou uma série de irregularidades, do ponto de vista sanitário, que poderiam colocar em risco a saúde dos consumidores.

Além das condições higiênicas do local, que estavam precárias, foram identificados vários produtos armazenados de forma irregular, e com a validade vencida, contrariando as Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.

Nesta ação foram interditadas e apreendidas 2,5 toneladas de produtos que tiveram como destino o Aterro Sanitário. Foram lavrados o Auto de Infração Sanitária (AIF) 1704/23 e o Auto de Imposição de Penalidade (AIP) 01307. Além disso, foi emitido uma Notificação de Adequações para correção e melhoria das irregularidades identificadas.

Desde então o estabelecimento continuou sendo monitorado para cumprimento das adequações, mas foram recebidas três novas reclamações, o que gerou, em dezembro de 2023, nova apreensão de produtos, sendo novamente descartados 100 Kg no Aterro Sanitário. Foram lavrados novos Autos: AIF 01184/23, AIP 01166/23 e AIP 01167/23.

Em 31 de janeiro de 2024, durante a entrega de novo AIP lavrado (01168), foi realizada inspeção geral no local onde, além de não cumprirem as adequações solicitadas anteriormente, foram identificadas novas irregularidades.

Como aparentemente o local não apresentava melhoria, a interdição seria a alternativa a ser adotada, pois foram realizadas diversas intervenções no local, ao longo de quase 6 meses.

Dessa forma, com o intuito de evitar algum maleficio maior a saúde da população, agindo de forma preventiva, o local acabou sendo interditado nesta sexta (02/02). Neste ato, também foi lavrada nova Notificação de Adequações e, caso o mesmo cumpra as solicitações, poderá continuar normalmente com suas atividades.

As condições de higiene precárias são na área de armazenamento dos produtos, na área de estoque e não na área de vendas onde o consumidor tem acesso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também