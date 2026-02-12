Varejo de São Carlos aposta em aumento de 4% nas vendas

Carnaval de São Carlos: festa movimenta a economia, seja na compra de roupas e fantasias, seja na gastronomia e serviços. -

Dados nacionais da Confederação Nacional do Comércio (CNC) indicam que a expectativa para o Carnaval 2026 é bastante positiva para o comércio varejista. A CNC projeta que o Carnaval deste ano deve movimentar cerca de R$ 14,48 bilhões na economia brasileira, com crescimento real próximo de 4% em relação ao ano passado, fato que deve se repetir em São Carlos. Esse aumento no consumo impacta diretamente o comércio varejista, especialmente os setores ligados à festa.

“Em São Carlos, a expectativa segue essa tendência de alta. Itens como fantasias, adereços, confetes, serpentinas, sprays, maquiagem, roupas, calçados e acessórios costumam registrar aumento significativo nas vendas. Além disso, bares, restaurantes e lojas de conveniência também sentem reflexo positivo no faturamento”, afirma a presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanchin.

Segundo ela, outro ponto importante é que o Carnaval gera reforço no comércio local mesmo em cidades que não são grandes polos turísticos, porque o consumo acontece dentro da própria cidade — seja nas compras de última hora ou na preparação para blocos e eventos. A avaliação é de que o comércio deve registrar crescimento nas vendas em relação a um feriado comum, com movimento mais aquecido nos dias que antecedem a folia. Ou seja, a expectativa é otimista, e o setor está confiante em um Carnaval com boa circulação de consumidores e impacto positivo nas vendas.

EVENTOS – O Carnaval realizado pela Prefeitura de São Carlos deve movimentar cerca de 200 pessoas nas barracas das praças de alimentação, além de centenas de pessoas que vão atuar na montagem de palcos, iluminação e som, além dos músicos de todos os gêneros que estarão atuando durante a festa no Bicão, na Praça da XV, em Santa Eudóxia, em Água Vermelha, na Cidade Aracy e na FESC.

Além disso, clubes como o São Carlos Clube, o Ítalo Brasileiro, o Country Clube e o CPP terão suas próprias festas de Carnaval, também movimentando bastante a economia, seja na alimentação, nos adereços, fantasias etc.

TURISMO DEVE DAR SALTO DE 10% EM FEVEREIRO – O Carnaval deve ajudar o Turismo nacional a faturar R$ 18,6 bilhões em fevereiro — alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado —, de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Se confirmada a projeção, será o melhor desempenho do setor para o mês desde 2011, ano de início da série histórica da FecomercioSP, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em parte, o crescimento é resultado da base de comparação, já que, no ano passado, o Carnaval caiu em março. No entanto, a principal razão para a alta está no momento favorável pelo qual o setor passa, com fortalecimento do poder de compra da população, renda mais elevada — sustentada pelo mercado de trabalho aquecido — e inflação em desaceleração, além de maior acesso ao crédito para parcelamentos, aspecto essencial na dinâmica de consumo do Turismo.

“Mesmo que as famílias não viajem para destinos distantes e que o Carnaval não seja um feriado, mas um ponto facultativo, a data costuma movimentar o setor, especialmente os segmentos de transporte aéreo e rodoviário, hospedagem, locação de veículos e alimentação”, explica o presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, Guilherme Dietze.

Ele explica que, ainda que nem todas as famílias possam fazer viagens de avião para destinos distantes, os deslocamentos menores, realizados de carro ou ônibus, também contribuem para o crescimento das atividades do setor. “Assim, o empresário do Turismo pode se beneficiar do potencial aumento de receita nessa esteira do segmento de lazer, que começa em dezembro e se estende até o Carnaval.”

Além disso, a festa costuma potencializar os gastos familiares com atrações de entretenimento, já que, nos grandes centros urbanos, ocorrem os chamados lançamentos e aquecimentos do Carnaval, com desfiles de blocos nas ruas e eventos especiais — movimento que também se repete no fim de semana posterior ao evento, desde deslocamentos mais longos, como no caso das festas em Salvador, na Bahia, e na cidade do Rio de Janeiro, até trajetos mais curtos, como os realizados da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) para os eventos na capital.

Leia Também