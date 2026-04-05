Projeto da USP São Carlos leva ciência, robô e chocolate a crianças em ação de Páscoa

A iniciativa aproxima as crianças da universidade, mostrando que esse também é um caminho possível (Crédito da imagem: João Arenhart/ICMC) -

Uma iniciativa que une conhecimento, solidariedade e encantamento tem transformado a Páscoa de crianças em São Carlos há mais de uma década. O projeto Doce Ciência, desenvolvido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo, realizou mais uma edição nos dias 26 e 27 de março, levando chocolate, tecnologia e inspiração a estudantes da comunidade.

Neste ano, a ação contemplou alunos da Escola Estadual Marilene Terezinha Longhim e também crianças atendidas pelo Projeto Cor Ação, que atua no acolhimento de famílias por meio de atividades educativas em São Carlos. Ao todo, foram distribuídas 367 caixas de chocolates, resultado de uma mobilização promovida pela Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) do instituto.

Mas o destaque da visita foi além dos doces. As crianças também puderam conhecer de perto o robô NAO, apresentado em uma atividade conduzida pelo Laboratório de Aprendizado de Robôs. A demonstração, realizada pelo estudante Eliel José de Souza Françoso, da Engenharia Mecatrônica, e pelo mestrando João Victor Arantes Cubrl, da Ciência da Computação, mostrou na prática como a pesquisa desenvolvida na universidade pode despertar curiosidade e interesse pelo conhecimento.

Para Anderson Alexandre, servidor da USP e integrante da CAIS, que há anos interpreta o Coelhinho da Páscoa na ação, o projeto tem um significado especial. “A gente vive um momento muito corrido e não pode perder oportunidades de fazer o bem. Ver a magia que o coelho desperta nas crianças é emocionante e nos remete à nossa própria infância”, destacou.

A servidora Tatiana Deriggi também ressalta o impacto da iniciativa. Segundo ela, o projeto ajuda a aproximar a universidade da realidade das crianças. “Plantamos a sementinha de que a universidade é possível. Mostramos que ela produz coisas interessantes, e eles ficam encantados com o robô, o drone, o chocolate e o coelho”, afirmou.

Criado em 2013, o Doce Ciência nasceu com o objetivo de levar para fora dos muros da universidade o conhecimento produzido em seus laboratórios. Desde então, a ação combina afeto e divulgação científica para ampliar horizontes e inspirar novas gerações. A arrecadação dos chocolates começa meses antes, com o envolvimento de servidores, estudantes e docentes.

Para o diretor da escola estadual, Wilson Fernandes, a iniciativa fortalece a conexão entre ensino e pesquisa. “Essa ponte é fundamental para aproximar a escola das universidades. Precisamos cada vez mais dessa integração com a comunidade acadêmica”, disse.

Ao final, fica a mensagem que vai além da fantasia do coelhinho: a de que o conhecimento pode transformar realidades. “Mesmo para quem já não acredita no coelhinho da Páscoa, a mensagem permanece: tudo é possível. É possível ser feliz”, concluiu Anderson, desejando uma Feliz Páscoa a todos.

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