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domingo, 05 de abril de 2026
Memória

Morria, há 9 anos, o Padre Luiz Cechinato

Padre Luiz também era jornalista, autor de 28 obras, 6 livros pequenos de reflexão e oração; dois anos depois, igreja publicou sua última obra

03 Abr 2026 - 07h00Por Da redação
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O padre Monsenhor Luiz Cechinato: uma vida de dedicação à fé e o amor ao próximo - Crédito: divulgaçãoO padre Monsenhor Luiz Cechinato: uma vida de dedicação à fé e o amor ao próximo - Crédito: divulgação

Há nove anos, morria, no dia 3 de abril de 2017, o Monsenhor Luiz Cechinato. Ele foi internado no dia 1º de abril por conta de uma suspeita de infecção intestinal e estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Unimed São Carlos. Ele tinha 85 anos.

O falecimento foi comunicado pelo Facebook da Diocese de São Carlos, que organizou a cerimônia de despedida. O corpo foi velado na Catedral de São Carlos no dia 4 de abril e, após uma celebração presidida pelo Bispo Diocesano Dom Paulo Cezar, foi sepultado na cripta da igreja.

TRAJETÓRIA - Nascido em Leme em 27 de junho de 1931, filho de Domingos Cechinato e Rosa Romanzotti Cechinato, ele estudou no Seminário Menor de São Carlos (1949-1954). Cursou Filosofia e Teologia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, de 1955 a 1961. Recebeu a ordenação de Presbítero em 24/12/1961. Foi pároco da Catedral de São Carlos durante 21 anos e, desde 2002, era pároco da Paróquia São Francisco de Assis.

DOIS ANOS DEPOIS – Dois anos depois de sua morte, em 27 de setembro de 2019, foi lançado, na Paróquia São Francisco de Assis, em São Carlos, o livro “Semeador”, de autoria do Monsenhor Luiz Cechinato. Esta foi a última obra escrita pelo sacerdote antes de sua morte, ocorrida no dia 3 de abril de 2017. Uma coleção de histórias com bons ensinamentos, como um punhado de boas sementes.

O AUTOR - Padre Luiz também era jornalista, autor de 28 obras, além de 6 livros pequenos de reflexão e oração. Escreveu pela Editora Santuário e Vozes, além de outras publicações autônomas. Fundou o jornal “Folha de Borborema” em 25 de outubro de 1964, a Tipografia São Sebastião (hoje gráfica e editora) em 7 de setembro de 1965, e o jornal “Candeia”, em Bariri, em 18 de novembro de 1972, e contribuiu durante muitos anos com o jornal ‘Primeira Página’, da cidade de São Carlos, com artigos e textos.

LIVROS DO MONSENHOR LUIZ CECHINATO

O Reino de Deus
A Missa parte por parte
A Quem iremos, Senhor?
Puebla ao Alcance de Todos
O Sacramento da Confirmação
Reconciliai-vos
Conheça melhor a Bíblia
A Bondade faz Maravilhas
Caminhando com Jesus
Valorizando a Vida
Tia Rita
Luz no meu Caminho
O Batismo, Vida Nova
Orações e Mensagens
Os vinte séculos de Caminhada da Igreja
Nossa Fé, Segundo o Catecismo da Igreja Católica
Lendas e Fatos à Luz da Fé
Como sair da Depressão
Palavra de Deus, Palavras de Vida
Escola Bíblica I
Escola Bíblica II
Escola Bíblica III
Escola Bíblica IV
Sementes da Vida
Histórias da Bíblia para Crianças
Cristianismo e Judaísmo
Celebrando a Palavra de Deus nas Famílias
Calendário da Fé

LIVRETOS

Oração da Noite
A Mãe Feliz
Meu Pai, Meu Amigo!
Sonhos do Menino Jesus
Jesus, os Apóstolos e Evangelistas
Banquete dos Bichos

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