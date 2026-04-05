Morria, há 9 anos, o Padre Luiz Cechinato

O padre Monsenhor Luiz Cechinato: uma vida de dedicação à fé e o amor ao próximo - Crédito: divulgação

Há nove anos, morria, no dia 3 de abril de 2017, o Monsenhor Luiz Cechinato. Ele foi internado no dia 1º de abril por conta de uma suspeita de infecção intestinal e estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Unimed São Carlos. Ele tinha 85 anos.

O falecimento foi comunicado pelo Facebook da Diocese de São Carlos, que organizou a cerimônia de despedida. O corpo foi velado na Catedral de São Carlos no dia 4 de abril e, após uma celebração presidida pelo Bispo Diocesano Dom Paulo Cezar, foi sepultado na cripta da igreja.

TRAJETÓRIA - Nascido em Leme em 27 de junho de 1931, filho de Domingos Cechinato e Rosa Romanzotti Cechinato, ele estudou no Seminário Menor de São Carlos (1949-1954). Cursou Filosofia e Teologia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, de 1955 a 1961. Recebeu a ordenação de Presbítero em 24/12/1961. Foi pároco da Catedral de São Carlos durante 21 anos e, desde 2002, era pároco da Paróquia São Francisco de Assis.

DOIS ANOS DEPOIS – Dois anos depois de sua morte, em 27 de setembro de 2019, foi lançado, na Paróquia São Francisco de Assis, em São Carlos, o livro “Semeador”, de autoria do Monsenhor Luiz Cechinato. Esta foi a última obra escrita pelo sacerdote antes de sua morte, ocorrida no dia 3 de abril de 2017. Uma coleção de histórias com bons ensinamentos, como um punhado de boas sementes.

O AUTOR - Padre Luiz também era jornalista, autor de 28 obras, além de 6 livros pequenos de reflexão e oração. Escreveu pela Editora Santuário e Vozes, além de outras publicações autônomas. Fundou o jornal “Folha de Borborema” em 25 de outubro de 1964, a Tipografia São Sebastião (hoje gráfica e editora) em 7 de setembro de 1965, e o jornal “Candeia”, em Bariri, em 18 de novembro de 1972, e contribuiu durante muitos anos com o jornal ‘Primeira Página’, da cidade de São Carlos, com artigos e textos.

LIVROS DO MONSENHOR LUIZ CECHINATO

O Reino de Deus

A Missa parte por parte

A Quem iremos, Senhor?

Puebla ao Alcance de Todos

O Sacramento da Confirmação

Reconciliai-vos

Conheça melhor a Bíblia

A Bondade faz Maravilhas

Caminhando com Jesus

Valorizando a Vida

Tia Rita

Luz no meu Caminho

O Batismo, Vida Nova

Orações e Mensagens

Os vinte séculos de Caminhada da Igreja

Nossa Fé, Segundo o Catecismo da Igreja Católica

Lendas e Fatos à Luz da Fé

Como sair da Depressão

Palavra de Deus, Palavras de Vida

Escola Bíblica I

Escola Bíblica II

Escola Bíblica III

Escola Bíblica IV

Sementes da Vida

Histórias da Bíblia para Crianças

Cristianismo e Judaísmo

Celebrando a Palavra de Deus nas Famílias

Calendário da Fé

LIVRETOS

Oração da Noite

A Mãe Feliz

Meu Pai, Meu Amigo!

Sonhos do Menino Jesus

Jesus, os Apóstolos e Evangelistas

Banquete dos Bichos

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