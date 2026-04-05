Pesquisa da UFSCar busca pais de primeira viagem para estudo sobre parentalidade

Bebê [imagem ilustrativa] - Crédito: Agência Brasil

Pais e mães de primeira viagem com bebês de até 2 anos estão sendo convidados a participar de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos, na área da Psicologia. O estudo pretende compreender as experiências vividas durante o período pré-natal e após a chegada do bebê, abordando desafios, aprendizados e a adaptação à nova fase da vida.

A pesquisa é conduzida pela estudante de Psicologia Yasmim Karina Reis Batista, que destaca a importância de investigar esse momento. “A transição para a parentalidade é um período de intensas mudanças emocionais, relacionais e identitárias. Estudar essa fase é importante porque ela pode impactar diretamente o bem-estar dos pais, o vínculo com o bebê e a dinâmica familiar”, afirma.

Segundo a pesquisadora, compreender essas experiências permite identificar necessidades e desafios enfrentados pelas famílias, além de contribuir para o desenvolvimento de estratégias de apoio mais adequadas. “Esse período envolve o desenvolvimento de habilidades socioemocionais importantes, como a adaptação à nova rotina, o manejo de emoções e a construção da identidade parental. Ao mesmo tempo, é um momento rico em aprendizados relacionados ao cuidado com o bebê e à reorganização das relações familiares”, explica.

Como participar

Podem participar mães e pais de primeira viagem, maiores de 18 anos, com bebês de 0 a 2 anos e que estejam em relacionamento conjugal. A participação consiste em uma entrevista individual, com duração aproximada de 60 minutos, que pode ser realizada de forma online ou presencial.

Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (16) 99465-4266 ou pelo e-mail yasmimreis@estudante.ufscar.br para obter mais informações e se inscrever. A participação é voluntária e todas as informações serão tratadas com confidencialidade.

Além de contribuir para a produção de conhecimento científico, a participação também oferece um espaço de escuta e reflexão sobre a experiência da parentalidade, o que pode auxiliar na elaboração de sentimentos vividos nesse período.

O estudo, intitulado “Programas pré-natais e experiências de mães e pais na transição para a parentalidade”, é orientado pela professora Elizabeth Joan Barham, do Departamento de Psicologia da UFSCar, e conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (CAAE: 92675325.6.0000.5504).

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