VANDERLEI STRANO: “Vamos lutar contra o contrato de trabalho por tempo determinado”

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano foi entrevistado pelo SCA - Crédito: SCA

Durante entrevista concedida ao SÃO CARLOS AGORA, nesta segunda-feira, 9 de dezembro, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, afirmou que em 2025 vai começar uma campanha juntamente com outros sindicatos, contra o contrato de trabalho por tempo determinado ou trabalho temporário. Segundo ele, a Tecumseh do Brasil e outras empresas têm contratado muitos trabalhadores nesta modalidade. “É algo que prejudica os trabalhadores e retira muitos direitos”, destaca ele.

Para o próximo ano, Strano afirma que pretende criar uma sub-sede em Ibaté para cuidar melhor dos trabalhadores da cidade vizinha. Além disso, ele destaca que em 2025 irá conversar com o prefeito eleito Netto Donato (PP) para buscar uma parceria relativa ao Clube de Campo dos Metalúrgicos. A ideia, segundo o sindicalista, seria abrir o clube para o uso da população em troca de um convênio com a Prefeitura.

Strano afirma que no dia 14 de dezembro, próximo sábado, a partir das 17h30, estará realizando a prestação de contas no Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos. “É importante que o trabalhador participe para saber como seu dinheiro tem sido utilizado”, comenta.

Ele revela que no acordo coletivo, onde a negociação se dá entre sindicato e empresa, os trabalhadores conquistaram, além da reposição da inflação, também um aumento real de 2%. Ele também explica que a média de aumento real de 1,5% na convenção coletiva, que se dá na negociação entre os sindicatos patronais negociam com a entidade sindical. “Nosso trabalho e nossa luta, com a organização dos trabalhadores nos levou a bons acordos”, destaca ele.

Segundo Strano, a categoria metalúrgica aumentou nos últimos anos. “Chegamos a uma redução de cerca de 2.000 trabalhadores, caindo de 12 mil para 10 mil. Agora, com o crescimento da indústria, voltamos ao patamar de 12 mil. Isso revela uma retomada da indústria, puxada principalmente pelos mega investimentos realizados pelas grandes montadoras, ativando toda uma cadeia produtiva”, destaca.

TECUMSEH EM MANAUS- O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos ressalta que o projeto da Tecumseh de implantar uma montadora na Zona Franca de Manaus atende a um interesse logístico da empresa. Caso o investimento se confirme, ele seria realizado por motivos logísticos. A possível nova planta produziria exclusivamente compressores para equipar aparelhos de ar condicionado. “Todas as fábricas de condicionadores de ar estão em Manaus. Assim, uma montadora na Amazônia teria seu mercado no próprio local”, comenta.

Ele também diz que a Fundição da Tecumseh está produzindo muitas peças e componentes para a indústria automobilística, o que mostra uma diversificação na estratégia da companhia. “A Tecumseh vem crescendo e gerando empregos. A direção está meia dodói com o sindicato depois da última greve que realizamos e não tem conversado muito comigo. Quando saiu a notícia da reunião na SUFRAMA, o presidente da empresa me telefonou para explicar o projeto”, comenta Strano.

