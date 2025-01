Vândalos furtam válvulas de mictório de banheiro no Parque Bicão

Todos os mictórios ficaram sem as válvulas - Crédito: Divulgação

A ação de vândalos causou inconvenientes, incômodos e indignação de moradores que residem no entorno no Parque Bicão.

Um leitor do São Carlos Agora entrou em contato no início da tarde desta sexta-feira, 17, para denunciar um furto.

De acordo com o leitor, vândalos teriam entrado no banheiro masculino, por volta das 11h30 desta sexta e furtaram válvulas do mictório. Desta forma, o uso do banheiro não está apto.

Indignado, um leitor disse que a falta de respeito é grande e que pessoas sem escrúpulos causam prejuízos àqueles que buscam momentos de lazer e descontração.

Leia Também