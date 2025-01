Vacina contra a dengue para jovens entre 10 e 14 anos permanece disponível nas unidades de saúde de São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde comunica que a vacina contra a Dengue continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades da Saúde da Família (USF’s) para crianças e adolescentes na faixa etária dos 10 a 14 anos.

De acordo com a Vigilância em Saúde a procura continua baixa e para a segunda dose foram registrados muitos faltosos. Desde o início da vacinação, em 16 de junho de 2024, apenas 17,61% do público alvo recebeu a primeira dose do imunizante e desses somente 5,61% retornou para receber a segunda dose. O público estimado é de 14.344 pessoas.

Até o momento foram aplicadas 3.330 doses, sendo 2.526 referentes a primeira dose e 804 referentes a segunda dose. Em crianças de 10 anos foram aplicadas 681 doses, 664 em crianças de 11 anos; 421 em adolescentes de 12 anos; 402 em adolescentes de 13 anos e 358 em adolescentes de 14 anos.

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. Se a criança ou o adolescente contraiu dengue, o imunizante só pode ser aplicado após 6 meses. Caso a contaminação pela doença tenha acontecido no intervalo das doses, deve ser mantida a data prevista para a 2ª dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose.

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, lembra da importância da imunização. “A vacina contra a dengue desempenha um papel crucial no combate a essa doença, que afeta milhões de pessoas em todo o país. A vacina pode prevenir casos graves e complicações, como a dengue grave, reduzindo a necessidade de hospitalização e o risco de morte. O imunizante usa a técnica de vírus atenuado, que induz a produção de anticorpos sem causar a doença nem reações adversas importantes”, alerta a diretora.

Em 2025 já foram registradas 28 notificações para Dengue, com 7 casos positivos, sendo 2 autóctones 5 importados e 11 ainda aguardam resultado de exame.

A vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção da UBS da Vila São José, que passa por reforma, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina basta levar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

