USP São Carlos promove curso para educadores na área da Física

Crédito: Divulgação

As comemorações do 30º aniversário do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), que se prolongam até o último dia de dezembro deste ano, irão ter um atrativo especial com a realização, no dia 14 de agosto, das 8h30 às 12h, no auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas", de um curso para educadores na área da Física.

Intitulado “Da mecânica Aristotélica à mecânica Newtoniana”, este curso é dedicado, principalmente, aos professores dos ensinos fundamental e médio, público e privado, tendo como ministrantes dois dos mais consagrados docentes e pesquisadores do Instituto – Profs. Luiz Nunes de Oliveira e Luiz António de Oliveira Nunes.

O foco é, num primeiro momento, apresentar e expandir uma discussão, um diálogo, primeiramente sobre os aspectos filosóficos sustentados por Aristóteles e depois por Galileu Galilei, descrevendo os experimentos deste último, para, finalmente, se chegar a Newton, formalizando toda a mecânica como ela é conhecida hoje. A segunda parte do curso irá mostrar a comprovação experimental das leis de Newton e dos fenômenos observados por Galileu.

Para o professor Luiz Antonio de Oliveira Nunes, a importância deste curso é que nele serão discutidos todos os aspectos teóricos e experimentais, sendo que os experimentos que irão ser apresentados são modernos e de fácil execução. “Transmitir estes conceitos aos professores significa dizer que eles poderão incentivar seus alunos a executá-los com relativa facilidade, até para que possam ser exibidos, por exemplo, em feiras de ciência. É bom lembrar que tudo o que for apresentado está intimamente ligado com tecnologia. Então, acho que é importante que os professores participem e sinalizem para os seus alunos o que eles podem fazer”, salienta o docente.

Este é um evento onde os professores e alunos podem construir os seus próprios experimentos, podendo verificar que tipo de softwares são utilizados, sendo que é a primeira vez que se realiza um curso desta natureza no IFSC/USP. Para o Prof. Luiz Antonio, se este curso vai, ou não, ter continuidade, isso dependerá do interesse da plateia. Claro que para a Universidade de São Paulo é importante, pois ela não se dedica apenas à formação final de profissionais, como também na formação de matéria-prima para captar esses candidatos dos ensinos fundamental e médio a ingressarem na instituição. “Estes aspectos mais tecnológicos, esta modernização tecnológica dos experimentos que serão explicados no curso, tudo está ligado com coisas que se usam na indústria. Então, são coisas que obrigam os estudantes a pensar diferente, já que eles não vão estar vendo só a física pela física; eles vão estar vendo a física pelo prisma da tecnologia, e, quem sabe, por um espelho que possa refletir o seu futuro. Todo o jovem que está na escola gosta de estudar coisas que ele entenda e coisas em que ele observe uma aplicação tecnológica”, pontua o docente.

O intuito é, através dos professores, “contaminar” os jovens por interesses científicos, sendo que é no início de suas carreiras de estudantes, nos primeiros anos, que eles estão abertos a aprender coisas novas. “É muito importante que os professores participem desse curso. Depois, se tiverem interesse, nós poderemos fazer um curso mais específico relativo aos experimentos, mostrando tudo em detalhes nos experimentos, para que eles, uma vez mais, possam reproduzir isso com seus alunos em sala de aula”, conclui o docente. (RS/AG)

