USP São Carlos oferece curso básico e gratuito de Esperanto

As aulas acontecerão presencialmente às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h15, no período de 05 de agosto a 23 de outubro de 2024, no edifício Q5 da Unidade.

O curso é gratuito e aberto a todos os interessados, sendo apenas necessário ter concluído o ensino fundamental. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Esperanto



Criado em 1887, segundo a Liga Brasileira de Esperanto, o idioma é falado em mais de 120 países por milhares de pessoas e “É essencialmente uma língua etnicamente neutra, isto é, que não pertence a nenhum povo ou nação”.A facilidade de aprender o idioma se traduz por sua simplicidade de regras gramaticais onde não há exceções. Além disso, cada letra produz um único som. A produção cultural no idioma é acessível, destacando-se: cursos, livros, revistas, artigos, poesias e música.

Inscrições para o curso: até 31 de julho de 2024, no Sistema Apolo/USP, que dispensa senha para acesso.

Para mais informações: ccex@iqsc.usp.br – assunto: “curso de Esperanto”.

link para o Sistema Apolo/USP - presencial: https://e.usp.br/qt5

Estão abertas as inscrições para o curso de Esperanto Básico – módulo I, oferecido pelo professor Dr. Eduardo Bessa Azevedo, docente do Instituto de Química de São Carlos (IQSC-USP) e esperantista fluente.