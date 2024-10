USP São Carlos exibe palestras inovadoras apresentadas nos EUA

Compartilhar no facebook

31 Out 2024 - 07h15 Por Denise Casatti

Trazer à comunidade de São Carlos acesso às melhores palestras que foram apresentadas em Atlanta, nos Estados Unidos, durante o TEDNext, além de proporcionar uma oportunidade para o público compartilhar suas próprias ideias. Esses são os principais objetivos de um evento que ocorrerá na tarde de domingo, 10, das 14h às 18h, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Para participar da iniciativa, que é gratuita e aberta a todos os interessados, é preciso se inscrever previamente neste link: https://icmc.usp.br/e/e55fe. Há apenas 100 vagas disponíveis. Na plataforma, é possível obter o ingresso gratuitamente ou oferecer apoio voluntário à iniciativa, adquirindo ingressos inspiradores ou visionários, que variam de R$ 15 a R$ 100.

Quem desejar compartilhar suas próprias ideias em até dois minutos durante o evento também precisa se inscrever previamente neste outro link: https://icmc.usp.br/e/b1a50. "A sua ideia pode ser algo novo e revolucionário, a solução para um problema do dia-a-dia, ou mesmo um ponto de vista único sobre uma situação que só você teve", explica o coordenador da iniciativa, Vicente Mattos. Ele explica que a comissão organizadora do evento, composta por funcionários e estudantes da USP e da UFSCar, fará uma seleção das ideias propostas: “Realizaremos um processo de curadoria para garantir que todas as apresentações tenham um alinhamento ao espírito TED, que busca promover ideias que merecem ser compartilhadas."

Pesquisador na Embrapa Instrumentação, Vicente é organizador licenciado do TEDxSãoCarlos, que ocorrerá em fevereiro de 2025. Para realizar o TEDNext, decidiu estabelecer uma parceria com o ICMC por causa das ações já tradicionalmente realizadas pelo Instituto em prol da comunicação pública da ciência, tal como o festival Pint of Science.

Além disso, Vicente é ex-aluno do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), onde concluiu a graduação, o mestrado e o doutorado. Para ele, apesar de ser a capital da tecnologia, falta à cidade iniciativas voltadas ao compartilhamento de ideias: “O TEDNext também terá um intervalo para interação, promovendo um espaço para que os participantes conversem com os apresentadores e troquem experiências, ampliando as conexões na comunidade”.

O evento do dia 10 de novembro será, ainda, uma oportunidade para que a comunidade de São Carlos conheça o que está por vir e se engaje ainda mais com a proposta do TEDx: “No final, apresentaremos o aguardado TEDxSãoCarlos, que acontecerá em fevereiro de 2025, com o tema A Arte de Sustentar”, conclui Vicente.

