USP oferece vaga para treinamento técnico em Inteligência Artificial

O prazo de inscrição vai até 19 de julho. Entre os requisitos para ocupar a vaga estão:

graduação na grande área de computação, com doutorado na área de inteligência artificial;

domínio da linguagem de programação Python;

e experiência em projetos de inteligência artificial.

Também é desejável que o candidato tenha experiência em pacotes para grandes modelos de linguagem (LLMs) abertos e em projetos envolvendo HuggingFace. Também será considerado um diferencial ter experiência em técnicas para fine-tuning de LLMs e quantização de modelos.



Para obter mais informações sobre a vaga e as inscrições, basta acessar este link: www.fapesp.br/oportunidades/7158/

