USP oferece 219 vagas em cursos de graduação para participantes de olimpíadas do conhecimento

A USP está oferecendo 219 vagas em mais de 100 cursos de graduação para o ingresso de estudantes de ensino médio participantes de olimpíadas acadêmicas nacionais e internacionais no primeiro semestre de 2025. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), entre os dias 13 e 24 de janeiro.

Para participar, o candidato deve ter cursado o Ensino Médio em escolas brasileiras e ter participado há, no máximo, dois anos nas competições do conhecimento nacionais ou internacionais aceitas para concorrer ao curso pretendido. (Clique aqui para ver a lista das competições aceitas.)

São oferecidas vagas em todas as áreas do conhecimento e em todos os sete campi da Universidade – Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo (capital). As Unidades de Ensino e Pesquisa que estão oferecendo as vagas definiram a pontuação exigida por cada curso, com base na participação e na medalha obtida pelo aluno na competição. A pontuação nas olimpíadas aceitas vale para todos os cursos disponíveis, independente da área de conhecimento. (Clique aqui para ver a pontuação exigida por cada curso.)

O candidato poderá escolher até três cursos, definindo a ordem de prioridade.

“O edital deste ano traz modificações como o quadro de pontuação e o aceite do desempenho em 26 competições para concorrer a todas as vagas. Essas mudanças resultam do trabalho cuidadoso de um Grupo de Trabalho, constituído por presidentes de Comissões de Graduação, que estudou a experiência de anos anteriores e ouviu docentes da USP que já atuaram na organização de competições de conhecimento. Também analisou os regulamentos de todas as olimpíadas nacionais e internacionais indicadas pelas Unidades, com base em parâmetros como formato da competição e da classificação, apoio de universidades ou instâncias governamentais, organização por entidade reconhecida e, por último, se a participação é gratuita ou possui critérios de isenção”, destaca o pró-reitor adjunto de Graduação, Marcos Neira.

Vestibular 2025

As olimpíadas do conhecimento são a quarta forma de ingresso na USP. Além das 219 vagas destinadas aos participantes das competições, o Vestibular 2025 oferece 11.147 vagas, das quais 8.147 são destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest, 1.500 para o processo seletivo Enem-USP e 1.500 vagas para o Provão Paulista Seriado.

Esta não é a primeira vez que a USP adota essa nova modalidade de ingresso em seus cursos de graduação. Em 2019, foram oferecidas 113 vagas em 60 cursos de graduação e no ano passado, 2024, foram oferecidas 200 vagas em mais de 100 cursos. EESC: Vagas em Engenharia Os 10 cursos de graduação da Escola de Engenharia de São Carlos oferecem vagas nesta modalidade de ingresso. Confira:

O edital completo das Competições do Conhecimento está disponível no site da Fuvest.

