USF´s no Cidade Aracy e Antenor Garcia encerram atividades mais cedo por causa de incêndios

A Secretaria Municipal de Saúde informa que em virtude dos vários pontos de incêndios na região do bairro Cidade Aracy e da falta de energia, já que a CPFL precisou interromper a linha de transmissão, as Unidades de Saúde da Família (USF’s) José Fernando Petrilli, localizada no Cidade Aracy II e USF Antenor Garcia e Dr. Zigomar Spaziani Filho, localizadas no Antenor Garcia, estão encerrando o atendimento aos usuários do SUS neste momento. O atendimento retorna na segunda-feira (26/08), a partir das 7h.

