Universitários oferecem plantão de dúvidas on-line e gratuito sobre física e astronomia

Como se formou o sistema solar e seus planetas? Por que sempre vemos o mesmo lado da Lua? Por que Plutão não é mais planeta? Existem planetas iguais à Terra? O projeto Terra & Universo na Escola oferece sessões para esclarecer dúvidas como essas sobre física, astronomia e matemática. Os atendimentos são virtuais, direcionados a estudantes e professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com sugestões de atividades para sala de aula. É um projeto de extensão universitária do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, totalmente gratuito e aberto a todo o Brasil.

Para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, os pais ou responsáveis devem preencher o formulário e marcar a opção Plantão de Dúvidas para Tarefas Escolares neste link. Já professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, para atividades em sala de aula, devem preencher formulário e marcar a opção Atendimento On-line em Sala de Aula, clicando aqui.

Criado para despertar em estudantes um maior interesse nos estudos sobre os assuntos Terra & Universo e Matéria & Energia, o projeto reúne estudantes da USP, que atuam como monitores oferecendo os atendimentos de plantão e os atendimentos virtuais para salas de aula. A coordenação é da professora Jane Gregorio-Hetem, do Departamento de Astronomia do IAG.

As palestras são oferecidas pelos monitores (atendimento on-line e em tempo real) em horários combinados com os professores. É possível conversar diretamente com os monitores pelo chat do Instagram ou Google Meet, em horários a combinar, ou enviar perguntas a qualquer momento, sendo que as respostas seguirão por postagens no Instagram (stories, lives, direct) ou por e-mail. Entre os temas que podem ser abordados nos encontros estão Sol, Terra e Lua, Fontes e tipos de energia e Radiações.

“Originalmente, em 2020, criamos o projeto Mania de Ensinar motivados em ajudar, naquele período de ensino remoto, os professores que estavam sobrecarregados, com pouco tempo para responder a todas as dúvidas de seus alunos. Atualmente o projeto está adaptado ao retorno das aulas presenciais, mas mantendo as facilidades do atendimento remoto”, escrevem os idealizadores do projeto no site.

