Universitários de São Carlos iniciam a Operação Natal 2020

A Operação Natal é um grupo de alunos da USP e UFSCar que atua em São Carlos desde 2006 realizando ações de impacto social que auxiliam tanto instituições carentes da cidade como a comunidade de forma geral. Durante outubro o projeto realizará algumas atividades e contam com o apoio da população para que muitas vidas sejam impactadas e ajudadas.

O primeiro evento será neste sábado, 17, das 9 às 18h nas redes de Supermercados Jaú Serve, Savegnago e Arco-Íris. Para participar basta deixar sua doação nos carrinhos que estarão nos supermercados indicados para doação. Serão aceitos alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza que serão revertidos em doações para instituições carentes de São Carlos.

O segundo evento será a “Operação Doe Sangue” realizada no período de 19 a 24 de outubro, em parceria com o Banco de Sangue da Santa Casa. Para ser um doador basta preencher o formulário de inscrição disponível no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9jzPxP7aVHYamoJ0mRollg_1CNFtG_g0W2eGsBRnHn6tImw/viewform?fbclid=IwAR0FzSs3DFqfDxz7ELhgWJT_PuGp6LZqsFqwRbaMeu7MqkQm17aM0mbre0M e os organizadores marcarão um horário para que a pessoa doe, de acordo com a disponibilidade de cada um

“Em tempos tão desafiadores precisamos da sua ajuda, venha fazer a diferença com a gente”, pediram os organizadores.

Para mais informações, as pessoas interessadas em doar podem consultar os eventos e a página nas redes sociais!

Evento do dia de mercado: https://fb.me/e/3sdsFo46U

Evento Operação Doe Sangue: https://fb.me/e/1eXdYtVPc

Página no Facebook: https://www.facebook.com/operacaonatalsc

Perfil no Instagram: @operacao_natal

