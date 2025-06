UFSCar: 54,9% dos ingressantes na graduação em 2025 são oriundos de escolas públicas

Crédito: (Imagem: Milanetto/CCS-UFSCar)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio de sua Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), divulgou os números de ocupação das vagas oferecidas e o perfil dos ingressantes nos cursos de graduação em 2025 na Universidade. A UFSCar seleciona estudantes de graduação principalmente por meio do SiSU, o sistema unificado de seleção do Governo Federal - onde são disponibilizadas anualmente 2.917 vagas. Além do SISU, são realizados ingressos no Vestibular Indígena e no edital de ingresso para Migrantes Internacionais.

Neste ano a UFSCar recebeu, em seus quatro campi, 2.494 novos estudantes na graduação, sendo 1.799 nos cursos de bacharelado, 632 nas licenciaturas e 61 nos chamados ABIs (modalidade de ingresso em que o estudante ingressa em uma Área Básica de Ingresso e escolhe a ênfase posteriormente). A ocupação média final dos cursos ficou em 85,1% (86% nos bacharéis e 83% nas licenciaturas), bem acima da média nacional no Ensino Superior Público que, segundo o último Censo da Educação Superior (2023), foi de 74,2% na rede federal. Além disso, 45 dos 66 cursos oferecidos pela Universidade têm acima desses 86% de ocupação, com destaque para os cursos de Letras-Inglês, Letras-Espanhol, Engenharia Física e Engenharia de Produção, com 100% de ocupação das vagas oferecidas. Completando os 10 cursos mais ocupados da UFSCar, também merece destaque os cursos de Engenharia de Materiais, Ciência da Computação, Medicina, Psicologia, Biotecnologia e Filosofia, todos com mais de 97% de ocupação final.

Além da ocupação, os dados disponibilizados indicam que a maioria dos ingressantes da UFSCar está em um curso de turno integral (1.858 estudantes). Os cursos noturnos recebidos este ano 551 estudantes; os cursos exclusivamente matutinos ou vespertinos receberam, respectivamente, 55 e 28 novos ingressantes.

Perfil do ingressante

A UFSCar instituiu sua política de ações afirmativas em 2007. De lá pra cá as mudanças ficam visíveis no perfil dos estudantes ingressantes na Universidade. Em 2025, 786 pessoas se autodeclararam pretas ou pardas, o que representa 31,52% do total - mais que o dobro do número observado em 2005, anterior às políticas de ações afirmativas, quando apenas 14,5% dos estudantes ingressantes se declararam pretos ou pardos (*). Destes estudantes, 83% são provenientes de escolas públicas.

Também merece destaque o ingresso de 85 estudantes provenientes de povos indígenas dos estados do Amazonas, Pará, Pernambuco e São Paulo, sendo que 74 ingressaram via Vestibular Indígena, realizado em parceria com a Unicamp, e 11 via SiSU.

Outra mudança importante no perfil do ingressante trazida pelas ações afirmativas é a participação dos estudantes oriundos de escolas públicas - é exigência básica para participação na reserva de vagas que o estudante tenha cursado integralmente o Ensino Médio na escola pública brasileira. Se em 2006 a UFSCar chegou perto de ter 80% dos seus ingressantes oriundos da escola privada (*), em 2025 são 54,9% dos estudantes oriundos da escola pública. É interessante notar que apesar dos estudantes de escola pública serem a maioria, a ocupação via reserva de vagas foi de 45,3%, diminuindo que parte desses estudantes acessaram o Ensino Superior via Ampla Concorrência.

Quanto à origem geográfica, os novos estudantes da UFSCar vêm prioritariamente do estado de São Paulo, onde estão localizados os campi da Universidade - apenas 132 (ou seja, cerca de 5%) são de outros estados do País. Dos 2.360 oriundos do estado de São Paulo, 453 pessoas (18% dos ingressantes) são da cidade de São Carlos. E em consonância com a tendência nacional, a presença das mulheres é maior na graduação: 53,2% se identificam como do gênero feminino e, 46,7%, do gênero masculino.

Avaliação

Para o Pró-Reitor de Graduação, Douglas Verrangia, o avanço na presença de estudantes negros, negros, pardas, pardos e indígenas nas universidades é inegável, apesar dos desafios diários, e os números traduzem isso. “Nossa luta é árdua, mas a diversidade é um valor que a nossa sociedade deve celebrar”, afirmou o Pró-reitor.

A Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, destacou a importância da sistematização desses dados: “É muito importante lançarmos mão dessas informações para mostrar para a sociedade (interna e externa) qual é o perfil do estudante da UFSCar.

