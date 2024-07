Unimed inaugura amplo e moderno espaço para clientes na avenida São Carlos

Novo espaço fica na avenida São Carlos - Crédito: SCA

Na noite desta quarta-feira (10), a Unimed São Carlos inaugurou um novo espaço em São Carlos. O evento marcou a transferência das unidades de Vendas, Relações Empresariais, Relacionamento Pessoa Física, Saúde Ocupacional Unimed e Unifácil para um prédio moderno, estrategicamente localizado na Avenida São Carlos com a Avenida Dr. Carlos Botelho.

O presidente da Unimed São Carlos, o médico Bolivar Soares Mendjoud, destacou a importância dessa mudança, afirmando que a nova unidade representa um marco no atendimento e no relacionamento com os clientes. "Essa ideia da Unimed surgiu de um plano diretor com objetivo de revitalizar nossa marca aqui na cidade. Nós estamos trazendo para este prédio alguns de nossos ambientes que estavam em outros locais”, afirmou. A nova unidade também terá atendimentos, como entrevistas médicas.

Questionado sobre como está a obra do hospital na Vila Nery, Mendjoud salientou que a Unimed continua trabalhando no projeto para iniciar a obra em setembro.

“Em setembro, vamos começar pela obra inacabada e, logo que tiver desmobilização de algumas partes do atual estacionamento, inicia o complexo hospitalar. O prazo da primeira fase, segundo as construtoras, é de 8 a 12 meses e a entrega do grande complexo, que será a unificação de todas as unidades, num prazo de 24 meses, contando a partir do momento que iniciar a obra”, afirmou Mendjoud, ressaltando que o Hospital da Rua Dona Alexandrina continuará recebendo investimentos.

Por fim, o presidente do hospital fez uma avaliação positiva do primeiro semestre. “Na cidade de São Carlos temos 110 mil clientes e temos um crescimento de 1% a 2% ao longo dos anos, visto que já temos uma penetração no mercado e somos muito fortes em planos estaduais e nacionais”, finalizou.

