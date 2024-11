Unidade Saúde Escola da UFSCar realiza 1ª Semana de Segurança do Paciente aberta a todo o público

De acordo com Carla Polido, diretora técnica da USE e docente do Departamento de Medicina da UFSCar, a Segurança do Paciente é uma estratégia para evitar/minimizar eventos adversos associados ao cuidado de pacientes, e que não tenham relação com os agravos de saúde que levaram o indivíduo à rede de saúde. "Os incidentes associados ao cuidado de saúde, e em particular os eventos adversos (incidentes com danos ao paciente), representam uma elevada morbidade e mortalidade nos sistemas de saúde. Portanto, trata-se de uma iniciativa internacional e uma política pública brasileira desde 2013", pontua Polido. Ela complementa que o Programa de Segurança do Paciente (PSP) tem como objetivos organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos, e envolve principalmente as equipes técnicas das redes de saúde, mas também os pacientes e seus acompanhantes/familiares.

O objetivo geral do PSP é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, públicos ou privados. Na USE, o NSP busca identificar características das ações de atenção à saúde realizadas na Unidade, traçando estratégias específicas para cada situação. "É função do NSP-USE promover a articulação dos processos de trabalho e das informações que impactam em riscos ao paciente", explica.

Dentre as atividades do NSP da USE está a realização desta 1ª Semana da Segurança do Paciente. No dia 25/11, será exposto um estande no saguão principal da Unidade com explicações sobre higiene adequada das mãos; no dia 26/11, haverá uma apresentação, no Auditório da USE, onde a professora Cristina Ortiz, do Departamento de Medicina da UFSCar, abordará a segurança do paciente, e a fisioterapeuta Karina Rabelo da Silva, junto com a enfermeira Manoela Grossi, ambas da USE, explicarão sobre o plano de segurança do paciente com vigência 2024-2025. Nos dias 26 e 27/11, será a apresentação sobre o Escritório de Gestão de Riscos e Notificações (EGRN), com o tema "Aprender a notificar um incidente".

A partir das atividades programadas (https://bit.ly/3V4lVsd), "vamos ter a oportunidade de apresentar o PSP e interagir com a comunidade para aprimorar as propostas iniciais do Núcleo", conclui Carla Polido