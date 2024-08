UFSCar promove congresso conjunto e gratuito em Línguas e Representações

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 2024, está congregando cinco eventos científicos da grande área de Línguas em um só momento: do 29 ao 31 de outubro, no Campus São Carlos da UFSCar e remotamente, acontece a primeira edição do Colir, o Congresso Línguas e Representações que nos unem (www.colir.ufscar.br), uma união estabelecida entre:

- V Semana de Linguística (SeL), organizada pelo curso de bacharelado em Linguística;

- IX Semana TILSP, organizada pelo curso de bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras - Língua Portuguesa (TILSP);

- XI Seminário de Literatura (SELit), organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura (PPGLit);

- XVII Seminário de Pesquisas da Pós-Graduação em Linguística (SPLIN), organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL); e

- XXVII Jornada de Letras (JoL), organizada pelo curso de licenciatura em Letras.

O evento, gratuito e voltado para discentes, docentes e demais interessados nos temas, será realizado tanto na modalidade remota quanto presencial, abrindo a possibilidade de participação para pesquisadores de outras regiões. O Congresso contará com minicursos, mesas-redondas, atividades culturais, apresentação de trabalhos e conferências. Além disso, é inteiramente acessível à comunidade surda, pois contará com o trabalho de apoio dos profissionais do Serviço de Tradução e Interpretação em Libras/Língua Portuguesa (SeTILS), bem como dos estagiários do curso de graduação em TILSP, todos da UFSCar.

Inscrições e informações

As inscrições na modalidade de ouvinte vão até 10 de outubro; já as inscrições com apresentação de trabalhos, exclusivamente para discentes da UFSCar, foram prorrogadas até o dia 31 de agosto. Todas as informações, incluindo inscrições nas diferentes modalidades e programação preliminar, podem ser acessadas no site do evento, em www.colir.ufscar.br. Demais informações podem ser solicitadas pelo Instagram @colir.ufscar, pelo site www.colir.ufscar.br e/ou pelo e-mail inscricoes.colir@ufscar.br.

