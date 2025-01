UFSCar oferta 2.917 vagas em 66 opções de cursos de graduação

Alunos em sala de aula - Crédito: divulgação

Entre os dias 17 e 21 de janeiro, estão abertas as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2025), principal porta de entrada aos cursos de graduação presenciais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Para ingresso neste primeiro semestre de 2025, a UFSCar está ofertando 2.917 vagas em 66 opções de cursos, divididas em seus quatro campi (São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino).

As pessoas interessadas no ingresso na graduação devem ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e realizar a inscrição no SiSU, em https://acessounico.mec.gov.br/sisu. A UFSCar reserva 50% das vagas para ampla concorrência e 50% para o sistema de reserva de vagas (Lei Nº 12.711/2012, alterada pela Lei Nº 13.409/2016 e pela Lei Nº 14.723/2023).

As reservas de vagas são exclusivas para quem fez todo o Ensino Médio em Escola Pública no Brasil ou escola equiparada, como as instituições comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público. Não poderão concorrer às vagas reservadas pessoas que tenham, em algum momento, cursado em escolas da rede privada parte do ensino médio (mesmo com bolsa de estudos) ou em escolas estrangeiras.

Dentro dos 50% de vagas do sistema de reservas, há aquelas destinadas a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas; de baixa renda; reconhecidas como quilombolas; reconhecidas como indígenas; e com deficiências. Os detalhes estão no edital

Para a inscrição no SiSU, o candidato deve acessar https://acessounico.mec.gov.br/sisu entre 17 e 21 de janeiro e realizar seu cadastro de acordo com o indicado no site. Nesse momento, deverá escolher até duas opções de curso, indicando a modalidade de concorrência. A previsão do Ministério da Educação (MEC) é que o resultado seja publicado no dia 26 de janeiro.

Todas as dúvidas devem ser esclarecidas via Central de Atendimento para o Ingresso na Graduação da UFSCar, no endereço https://www.ingresso.ufscar.br/atendimento.

