UFSCar informa que irá realizar auditoria na lista de convocados da 2ª chamada

Polêmica Mãe de candidata questiona conduta da UFSCar em relação a 2ª chamada do SISU

A UFSCar publicou em seu site uma nota afirmando que irá realizar uma auditoria da lista de convocados da 2ª chamada, depois que pais de candidatos apontaram falta de transparência por parte da universidade. Veja nota na íntegra:

A UFSCar informa que está realizando auditoria minuciosa em todos os processos relacionados à elaboração da lista de pessoas convocadas para requerimento de matrícula em 2ª chamada nos cursos de graduação da Instituição. O procedimento visa sanar as dúvidas que vêm sendo apresentadas e, desde já, a UFSCar reitera que: 1. será sempre observada e cumprida a legislação referente ao processo seletivo; 2. todas as pessoas, em todos os grupos de convocação, terão respeitados seus direitos ao ingresso; 3. caso venham a ser identificados erros ou inconsistências, estes serão corrigidos em chamadas subsequentes e, inclusive, complementares àquelas já previstas no Edital, em atenção a todas as pessoas aguardando essas informações e à imensa expectativa que sabemos existir.

