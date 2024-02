Mãe de candidata questiona conduta da UFSCar em relação a 2ª chamada do SISU

UFSCar - Crédito: Divulgação

A mãe de uma candidata do curso de Psicologia entrou em contato com o SCA pedindo esclarecimentos por parte da Ufscar sobre o que ela considera falta de transparência por parte da universidade em relação a 2ª chamada de convocados SISU ocorrida na última terça-feira (27).

Veja mensagem na íntegra:

Minha filha fez a manifestação por interesse de vaga para o curso de Psicologia - Bacharelado - Integral - Campus São Carlos, estando em terceiro lugar no grupo 5 (Ampla Concorrência).

Ontem saiu a lista de convocados na 2ª chamada, e não consta nenhum candidato de Ampla Concorrência, somente cotistas, somando 25 convocados cotistas.

No edital do SISU deste curso, constava que eram 20 vagas para Ampla Concorrência e 20 vagas para cotistas. Como podem então terem convocados para a 2a chamada 25 cotistas?

É como se todos os cotistas da 1a chamada (que foram 20) não terem efetuado matrícula, e além destes, pegaram mais 5 vagas que eram para candidatos de Ampla concorrência.

E não é o caso dos cotistas terem nota maior do os candidatos de ampla concorrência, pois conferi todas as notas.

No perfil do instagram da UFSCAR, tem várias pessoas fazendo a mesma queixa.Precisamos de vocês para trazer este caso ao público. Este erro, ou falta de transparência, não deve ficar por isto mesmo.

O portal de notícias São Carlos Agora foi em busca de respostas e entrou em contato com a assessoria de imprensa da UFSCar que informou não haver nenhuma irregularidade na convocação da 2ª chamada do Sisu. Confira nota na íntegra:

NOTA POSICIONAMENTO UFSCAR

A publicação, em 27/2, da lista de pessoas convocadas para requerimento de matrícula em 2ª chamada para os cursos de graduação da UFSCar gerou incompreensão relacionada à convocação de pessoas candidatas em ampla concorrência e, consequentemente, afirmações de que haveria erro na chamada.

A UFSCar reafirma a lista, esclarecendo, primeiramente, a importância de considerar o quão dinâmico é todo o processo de convocação. Destacamos dois pontos muito especialmente. O momento da publicação da lista é uma fotografia; no dia seguinte, e a cada nova etapa de manifestação de interesse, matrícula, confirmação e outras, a situação já é outra. Além disso, só é possível comparar notas dentro de cada grupo, nunca entre os grupos, justamente porque essa dinâmica é própria de cada um deles.

Assim, neste momento específico da 2ª chamada, há priorização do cumprimento dos 50% de vagas em cada curso reservadas no programa de cotas, como obriga a lei. Essa priorização explica as quantidades de pessoas optantes pela reserva convocadas neste momento, o que não significa, de modo algum, prejuízo à ampla concorrência. Nas próximas chamadas, em todos os casos em que haja vagas restantes na ampla concorrência, serão chamadas as pessoas com as notas mais altas não incluídas na lista atual. Ao final de todo o processo, portanto, DENTRO DE CADA GRUPO, a lista de pessoas convocadas terá, necessariamente, ordem da maior para a menor nota.

Um último esclarecimento importante é que, com a nova lei de cotas (Lei nº 14.723, publicada em 13 de novembro de 2023), todas as pessoas concorrem às vagas de ampla concorrência, ingressando no programa de cotas apenas aquelas que, tendo direito à reserva, não alcancem as notas para ingresso às vagas de ampla concorrência. Ou seja, as pessoas convocadas em ampla concorrência são as que obtiveram as maiores notas, independentemente da opção pelos diferentes grupos do programa de cotas.

Com isso, quando as pessoas que indicaram o direito a ingresso pelo programa de cotas obtêm notas que as habilitam para ingresso pela ampla concorrência, essas vagas de ampla concorrência são preenchidas, respeitando, reiteramos, a ordem da maior para a menor nota. Assim, é possível que não restem vagas de ampla concorrência para convocação em chamadas subsequentes, em alguns cursos. De outro lado, as vagas do programa de cotas podem seguir não preenchidas, levando assim à convocação de candidatos dos diferentes grupos de reserva. Ou seja: o número de vagas de ampla concorrência não preenchidas por candidatos de ampla concorrência da 1ª chamada NÃO É IGUAL ao número de vagas a serem disponibilizadas nesta categoria em 2ª chamada e chamadas subsequentes, já que as vagas não preenchidas podem ser ocupadas com candidatos optantes pela reserva que obtiveram nota suficiente para ingresso por ampla concorrência.

Com isso, entendemos que expectativas geradas pela experiência com processos anteriores à nova lei não sejam confirmadas, um dos motivos pelo qual vimos a público prestar este esclarecimento, que esperamos ter sanado essas dúvidas e incompreensões, naturais em momentos de transição como o presente.

Reiteramos, por fim, que todo o processo é realizado com a máxima seriedade e observação à legislação e a normas internas, que procedimentos de checagem foram aplicados e, até este ponto, nenhuma inconsistência foi verificada e, assim, segue válida a lista de pessoas convocadas para requerimento de matrícula em 2ª chamada nos cursos de graduação da UFSCar.

