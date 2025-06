UFSCar abre seleção para mestrado e doutorado em Imagem e Som

O Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) disponibilizou os editais para o processo seletivo dos cursos de mestrado e doutorado , com ingresso no primeiro semestre de 2026. As inscrições devem ser feitas entre os dias 7 de julho e 12 de setembro, exclusivamente online, conforme orientações disponíveis no site do Programa .

Podem candidatar-se ao mestrado com graduação concluída ou em fase de conclusão; para o doutorado, é exigido título de mestre ou previsão de defesa até a matrícula. A seleção será realizada de forma totalmente remota, com etapas de avaliação do pré-projeto de pesquisa, defesa oral e análise de currículo.[

O PPGIS adota política de ações afirmativas, com reserva de 40% das vagas para negros, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. Os editais completos estão disponíveis em www.ppgis.ufscar.br . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail processo.seletivo.ppgis@ufscar.br

