Crédito: divulgação

UFSCar abre inscrições para programa gratuito de prevenção de quedas em pessoas idosas

Estão abertas as inscrições para o Programa Multidimensional e Assistencial de Gestão de Quedas para Pessoas Idosas com Histórico de Quedas (Magic 2), desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa é totalmente gratuita e voltada a pessoas com 60 anos ou mais, residentes em São Carlos ou Ibaté, que tenham sofrido uma ou mais quedas nos últimos 12 meses.

Com duração de 16 semanas, o programa tem como objetivo identificar e reduzir os riscos de novas quedas por meio de uma intervenção estruturada e personalizada. A proposta envolve a atuação conjunta de docentes e estudantes dos cursos de Gerontologia e Fisioterapia da UFSCar, combinando avaliação individual, plano de intervenção específico, atividades físicas regulares e, quando necessário, estimulação cognitiva.

De acordo com Karina Say, docente do Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade e uma das coordenadoras do programa, a prevenção é fundamental diante da alta prevalência de quedas na população idosa.

“As quedas acidentais são muito prevalentes na população idosa. Esse tipo de acidente pode ter desfechos negativos para o bem-estar e a saúde da pessoa idosa, com impactos na saúde mental, como medo de cair e depressão; na capacidade funcional, com redução da mobilidade e da independência; e na dimensão social, com isolamento e falta de suporte para recuperação. Só em 2024, foram registradas 179.922 autorizações de internação hospitalar por quedas, com gasto aproximado de R$ 328 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS)”, destaca.

Segundo a docente, apesar dos números preocupantes, as quedas podem ser evitadas. “O Programa Magic oferece à população uma proposta preventiva, com avaliação e intervenção individualizada nos fatores de risco modificáveis, alinhada às diretrizes internacionais de prevenção de quedas”, afirma.

A iniciativa prevê avaliação individual para identificar os fatores que aumentam o risco de quedas e, a partir disso, construir um plano de cuidado personalizado. O programa também inclui gestão de casos, com ligações semanais e acompanhamento contínuo. Ao longo de um ano, os participantes passam por avaliações periódicas, com apoio de equipe especializada, incluindo exames laboratoriais e de cognição.

Ao final do acompanhamento, uma nova avaliação é realizada para medir os avanços obtidos. A expectativa é que os participantes desenvolvam maior resistência física, além de se sentirem mais preparados para lidar com situações de risco, promovendo mais autonomia e segurança no dia a dia.

São oferecidas 30 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/programa-magic2. O preenchimento do formulário online permitirá que a equipe entre em contato posteriormente para confirmar os critérios de participação.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @programamagic, pelo e-mail programamagic@ufscar.br ou pelo WhatsApp (16) 99762-5538. A equipe também está disponível para prestar esclarecimentos por telefone, em horário previamente agendado.

