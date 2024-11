TUSCA faz viagens de ônibus para São Carlos saltar 50%

Movimentação no terminal rodoviário de São Carlos - Crédito: Sca

A realização da TUSCA (Taça Universitária São Carlos), que começa nesta quinta-feira, 14 de novembro e segue até domingo, 17, a Mobifácil e a Viação Piracicabana registraram aumento de 50% na demanda das viagens com destino a São Carlos em comparação com um feriado prolongado comum.

A Mobifácil é uma plataforma online que disponibiliza passagens de ônibus rodoviárias e inclui 140 empresas de transporte. Desde a manhã desta quinta-feira o movimento no terminal rodoviário de São Carlos já era bastante intenso. Este fato deve se ampliar nesta sexta-feira, feriado da Proclamação da República.



Flávia Bertocco, Analista de Marketing da Mobifácil, ressalta que as pessoas têm optado por viagens rodoviárias por diversos motivos. “Entre as vantagens estão o conforto, a comodidade e a economia. Os serviços semileito, leito e leito cama oferecem muito mais conforto do que a classe econômica de um avião. A comodidade está no fato de que há muito mais opções de horários para as viagens e maior facilidade de acesso aos terminais rodoviários em comparação aos aeroportos. E, por fim, a economia. Viajar de avião ou com carro próprio exige um investimento maior, enquanto, com o ônibus, o passageiro consegue preços mais atrativos”, comenta.



Ela também destaca o alto custo que é investido numa viagem quando se utilizar um automóvel particular. “Viajar com carro próprio ou alugado é caro. Dependendo do destino, além do combustível, você tem pedágios e paradas”, alerta ela.

Segundo ela, com algumas dicas, é possível poupar ainda mais. De acordo com a plataforma Mobifácil, a compra da passagem antecipada de ida e volta é uma delas. “Ao comprar com antecedência mínima de 20 dias, há uma economia média de 15% no valor da passagem de ônibus”, explica Nunes. O horário do embarque é mais uma questão a ser levada em consideração para economizar. “As viagens interestaduais durante o dia costumam ser, em média, 10% mais em conta, do que as viagens durante o período noturno”, afirma.

Cupons de desconto e parcelamento completam os benefícios. Na Mobifácil, por exemplo, o cliente tem 10% de desconto na primeira compra (cupom MOBI10OFF) possibilidade de parcelar a passagem em até 6x sem juros.



Uma outra questão chama a atenção: a troca de milhas por bilhetes rodoviários, possível graças a uma parceria exclusiva com a plataforma Smiles. “A Mobifácil é a única plataforma do mercado em que as milhas do cartão de crédito podem ser convertidas para viagens de ônibus”, comenta ela.

